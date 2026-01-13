"Mi papá fue...": desgarrador mensaje de una de las hijas menores de Yeison Jiménez tras su muerte

El accidente aéreo que ocurrió el pasado 10 de enero de 2026, sobre las 4:11 de la tarde, sigue generando conmoción en todo el país.

Yeison Jiménez, junto al piloto Hernando Torres y cinco integrantes de su equipo de trabajo, entre los que se encontraba Juan Manuel Rodríguez, su primo, perdieron la vida.

La aeronave nunca pudo alcanzar el vuelo que requería y se explotó dos veces tras chocarse contra el suelo. Por lo tanto, las autoridades continúan investigando qué fue lo que pudo haber generado la falla.

En medio de esa coyuntura que ha generado un gran dolor en Colombia, Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison, se pronunció públicamente durante el 12 de enero y aclaró que aún no han definido la fecha, la hora ni el lugar para las exequias y los homenajes que se le realizarán al artista.

Y, mientras que ella se encontraba hablando, Thaliana, una de las hijas de Yeison Jiménez, se acercó para consolarla y emitió una desgarradora declaración sobre su padre.

Este fue el desgarrador mensaje de Thaliana, una de las hijas de Yeison Jiménez, tras su muerte

Sobre el final de uno de los videos que publicó Lina Jiménez aclarando que aún no es correcto crear expectativa sobre la hora y el lugar en el que se realizarían las exequias de Yeison Jiménez, Thaliana, su sobrina, le consintió el cabello y describió a su papá como una persona excepcional.

"Y mi papá fue un hombre muy bueno", exclamó la pequeña, visiblemente conmovida.

¿Por qué aún no se ha confirmado la fecha, la hora y el lugar de las exequias de Yeison Jiménez?

Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, especificó que Medicina Legal seguía realizando análisis en el cuerpo del artista durante el 12 de enero y que no se sabía con exactitud a qué hora sería la entrega.

Sin embargo, la entidad confirmó que el trámite finalizó pasadas las 6:00 de la tarde del lunes festivo y, por lo tanto, se espera que la familia de Yeison Jiménez confirme los detalles de las honras fúnebres en las próximas horas.