La familia de Yeison Jiménez se pronunció e hizo un importante anuncio: estos son los detalles

Los familiares de Yeison Jiménez redactaron un comunicado oficial. ¿Qué sucederá?

enero 12 de 2026
08:49 a. m.
Yeison Jiménez, el cantante que nació en Manzanares, Caldas, en julio de 1991, murió en el accidente aéreo que ocurrió en Paipa, Boyacá, en la tarde del 10 de enero de 2026.

La aeronave despegó con rumbo hacia Medellín con la intención de que el cantante llegara a un concierto que tenía agendado en Marinilla, Antioquia. Sin embargo, se comenzó a desplomar a los pocos kilómetros, cayó en picada, rebotó contra el suelo y se incendió.

Es así como las autoridades respectivas se encuentran realizando los análisis necesarios para determinar cuál fue la causa exacta de este accidente aéreo que tiene de luto al país.

El cuerpo de Yeison Jiménez y de las otras cinco personas que fallecieron en el siniestro se encuentran en Medicina Legal y, mientras que terminan las labores de reconocimiento, su familia hizo un importante anuncio. ¿Cuál fue?

La familia de Yeison Jiménez confirmó un homenaje tras su muerte

En un comunicado publicado por Eventos Sírvalo Pues, los familiares hicieron énfasis en que Yeison Jiménez tendrá el homenaje que se merece.

"La familia de Yeison Jiménez y Sírvalo Pues se permiten informar a sus fans y al público en general que sí se realizará un homenaje al artista. Nos encontramos a la espera de surtir los trámites legales ante Medicina Legal para poder anunciar el lugar, fecha y hora", redactaron.

"Les pedimos comprensión por esta situación y estar atentos a nuestras redes sociales", complementaron.

¿Qué es lo último que ha dicho Medicina Legal acerca de los cuerpos de Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes?

Luego de que los seis cuerpos llegaron a Medicina Legal, la entidad detalló cuáles son los pruebas que tenían que realizar y cuándo serían las entregas.

"Se adelantarán los primeros abordajes técnico-científicos, correspondientes a radiología, odontología forense y lofoscopia. Para el día de mañana (hoy 12 de enero) se tiene previsto continuar con la necropsia médico-legal, con el fin de culminar el proceso de identificación plena de los cuerpos ingresados", precisó Medicina Legal.

"De acuerdo con el avance de las actuaciones y, una vez finalizados los respectivos procedimientos, se tiene prevista la entrega de los cuerpos en horas de la tarde del día 12 de enero de 2026, en coordinación con las autoridades competentes", añadieron.

 

