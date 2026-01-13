COMUNICADO OFICIAL: familia de Yeison Jiménez confirmó la fecha y el lugar del homenaje de último adiós

Medicina Legal, en la tarde del 12 de enero de 2026, entregó el cuerpo de Yeison Jiménez a sus familiares tras culminar las labores de identificación.

Por lo tanto, este 13 de enero, de manera privada, los seres queridos de Yeison Jiménez asistieron a las exequias que se realizaron en Capillas de la Fe, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Además, hace pocos minutos, confirmaron la fecha y el lugar en el que se realizará el homenaje de último adiós para honrar su legado.

Oficial: esta es la fecha y el lugar en el que se despedirá a Yeison Jiménez tras su muerte

La familia y el equipo de Yeison Jiménez, en un comunicado de este 13 de enero, les agradecieron a Colombia por las diferentes muestras de cariño para el artista.

Además, les manifestaron que pueden asistir al Movistar Arena, durante el miércoles 14 de enero, para despedirlo.

"Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y el mundo. El cariño de público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor", se comenzó expresando.

"Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados. Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad", se concluyó.

¿Qué han determinado las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Por ahora, tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de enero, no se han revelado las causas exactas por las que la avioneta de Yeison Jiménez se precipitó.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte sí detalló que la aeronave habría sobrevolado aproximadamente a una altura de 50 metros, que rebotó al caer y que se explotó dos veces.

No obstante, aún resta que se analicen múltiples factores para emitir una conclusión concreta y esclarecer lo sucedido.