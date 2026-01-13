CANAL RCN
Colombia

COMUNICADO OFICIAL: familia de Yeison Jiménez confirmó la fecha y el lugar del homenaje de último adiós

Las exequias de Yeison Jiménez se están realizando en Capillas de la Fe, en Bogotá.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Medicina Legal, en la tarde del 12 de enero de 2026, entregó el cuerpo de Yeison Jiménez a sus familiares tras culminar las labores de identificación.

Por lo tanto, este 13 de enero, de manera privada, los seres queridos de Yeison Jiménez asistieron a las exequias que se realizaron en Capillas de la Fe, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez
RELACIONADO

Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez

Además, hace pocos minutos, confirmaron la fecha y el lugar en el que se realizará el homenaje de último adiós para honrar su legado.

Oficial: esta es la fecha y el lugar en el que se despedirá a Yeison Jiménez tras su muerte

La familia y el equipo de Yeison Jiménez, en un comunicado de este 13 de enero, les agradecieron a Colombia por las diferentes muestras de cariño para el artista.

Además, les manifestaron que pueden asistir al Movistar Arena, durante el miércoles 14 de enero, para despedirlo.

"Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y el mundo. El cariño de público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor", se comenzó expresando.

"Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados. Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad", se concluyó.

¿Qué han determinado las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Por ahora, tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de enero, no se han revelado las causas exactas por las que la avioneta de Yeison Jiménez se precipitó.

"Mi papá fue...": desgarrador mensaje de una de las hijas menores de Yeison Jiménez tras su muerte
RELACIONADO

"Mi papá fue...": desgarrador mensaje de una de las hijas menores de Yeison Jiménez tras su muerte

Sin embargo, el Ministerio de Transporte sí detalló que la aeronave habría sobrevolado aproximadamente a una altura de 50 metros, que rebotó al caer y que se explotó dos veces.

No obstante, aún resta que se analicen múltiples factores para emitir una conclusión concreta y esclarecer lo sucedido.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tumaco

Se conocieron más detalles sobre el choque de dos embarcaciones en Tumaco: ¿qué lo provocó?

Ministerio de Justicia

Ministro de justicia encargado asegura que él y su familia son espiados con el software Pegasus

Artistas

Juan Pablo Raba contó detalles acerca de la premonición que tuvo Yeison Jiménez sobre su fallecimiento

Otras Noticias

Finanzas personales

Pago de intereses de cesantías tendrán importante cambio para colombianos: pilas

Los trabajadores tendrán beneficios en este ítem gracias a la reforma laboral.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió inesperado mensaje de cumpleaños y las redes sociales explotaron

Luis Díaz celebra su cumpleaños número 29 y en redes sociales se hizo viral un saludo bastante inesperado para el guajiro.

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Yeison Jiménez

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

Nicolás Maduro

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares