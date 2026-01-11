Accidente aéreo de Yeison Jiménez: Medicina Legal anuncia traslado de cuerpos a Bogotá

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un comunicado oficial en la noche de este sábado confirmando el fallecimiento de los ocupantes de una aeronave privada con matrícula N325FA, accidentada en el sector entre Paipa y Duitama, Boyacá, en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo.

La entidad informó que los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Bogotá, en articulación con el equipo de Cundinamarca, "conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena".

“El Instituto continuará atento al desarrollo del caso y, en atención a su naturaleza misional, la información técnica y procedimental que se derive de las actuaciones será remitida oportunamente y de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco de la investigación”, señala el comunicado.

¿En dónde fue el último concierto de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, uno de los intérpretes más representativos de la música popular colombiana, falleció a sus 34 años. El artista, oriundo de Manzanares, Caldas, ofreció su último concierto la noche del 9 de enero en Málaga, Santander, donde describió la presentación como “mágica” en sus redes sociales.

En la tarde del sábado, abordó la avioneta en el Aeropuerto de Paipa junto a otros cinco tripulantes con destino a Medellín. La aeronave se precipitó en la vereda Romita, causando la muerte de todos sus ocupantes.

La noticia ha generado una profunda conmoción en el país. Jiménez deja un legado musical marcado por éxitos como Vete, Aventurero, Ya no mi amor, Bendecida y No tengo ni necesito, que lo consolidaron como una figura central del género popular. Su partida enluta al mundo artístico y a miles de seguidores que hoy lamentan su pérdida.