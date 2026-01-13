Pipe Bueno hace dura confesión sobre Yeison Jiménez tras su muerte: "esos artistas que se van a morir rápido'

El mundo de la música popular en Colombia se encuentra sumido en un profundo duelo tras la confirmación del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más grandes del género. El artista perdió la vida el pasado sábado 10 de enero de 2026, luego de que la avioneta privada en la que se desplazaba sufriera un aparatoso accidente en zona rural de Paipa, Boyacá.

Según los reportes de la Aeronáutica Civil, la aeronave perdió altura poco después del despegue, impactando contra un terreno baldío. En el siniestro no hubo sobrevivientes, cobrando la vida del cantante de 34 años y de varios integrantes de su equipo de trabajo.

Mientras miles de seguidores lloran la partida de Jiménez, su colega y amigo cercano, Pipe Bueno, rompió el silencio en una emotiva entrevista que ha dejado a todos sorprendidos.

Con la voz quebrada por el llanto, el intérprete de "Cupido falló" reveló que Yeison parecía tener una premonición constante sobre el final de sus días.

Esto dijo Pipe Bueno sobre Yeison Jiménez

Y es que si bien Jiménez ya había avisado de alguna manera sobre su muerte con sus sueños, Pipe Bueno confesó que Yeison Jiménez le dijo que era un artista que creía moriría joven.

En charla con la cadena Caracol Radio, el artista confesó que Yeison Jiménez le reveló a él y a la influencer Aida Merlano que creía que era un artista que moriría joven.

"Cuando él viene a mi casa hace ya hace un buen tiempo, estábamos hablando de la canción que estábamos por grabar, me dijo: 'Es que Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se van a morir rápido'", reveló.

Más allá de eso, Bueno también dejó un importante mensaje de reflexión sobre la vida, conmoviendo a miles de seguidores.

"Uno como artista va a toda, los carros van a toda y lo digo porque yo lo he hecho y eso eleva la estadística de que un artista pueda sufrir accidentes", sentenció.

Y agregó: "La vida no tiene precio, no existe nada material que pueda reemplazar la vida. Hay que amar profundamente, abrazar, decirle a las personas que uno las ama, hablar las cosas que se tiene que hablar. Para mí fue un llamado muy grande para darme cuenta de todos los tesoros que tenemos día a día".