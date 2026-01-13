CANAL RCN
Colombia

Pipe Bueno hace dura confesión sobre Yeison Jiménez tras su muerte: "esos artistas que se van a morir rápido'

El también cantante de música popular sorprendió con relato que dejó Jiménez cuando estuvo en vida.

Fotos: AFP

Noticias RCN

enero 13 de 2026
12:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la música popular en Colombia se encuentra sumido en un profundo duelo tras la confirmación del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más grandes del género. El artista perdió la vida el pasado sábado 10 de enero de 2026, luego de que la avioneta privada en la que se desplazaba sufriera un aparatoso accidente en zona rural de Paipa, Boyacá.

Según los reportes de la Aeronáutica Civil, la aeronave perdió altura poco después del despegue, impactando contra un terreno baldío. En el siniestro no hubo sobrevivientes, cobrando la vida del cantante de 34 años y de varios integrantes de su equipo de trabajo.

Ellos son los padres de Yeison Jiménez: así hablaba el artista de ambos
RELACIONADO

Ellos son los padres de Yeison Jiménez: así hablaba el artista de ambos

Mientras miles de seguidores lloran la partida de Jiménez, su colega y amigo cercano, Pipe Bueno, rompió el silencio en una emotiva entrevista que ha dejado a todos sorprendidos.

Con la voz quebrada por el llanto, el intérprete de "Cupido falló" reveló que Yeison parecía tener una premonición constante sobre el final de sus días.

Esto dijo Pipe Bueno sobre Yeison Jiménez

Y es que si bien Jiménez ya había avisado de alguna manera sobre su muerte con sus sueños, Pipe Bueno confesó que Yeison Jiménez le dijo que era un artista que creía moriría joven.

En charla con la cadena Caracol Radio, el artista confesó que Yeison Jiménez le reveló a él y a la influencer Aida Merlano que creía que era un artista que moriría joven.

"Cuando él viene a mi casa hace ya hace un buen tiempo, estábamos hablando de la canción que estábamos por grabar, me dijo: 'Es que Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se van a morir rápido'", reveló.

ATENCIÓN: importante ADVERTENCIA de la familia de Yeison Jiménez antes del homenaje público de último adiós
RELACIONADO

ATENCIÓN: importante ADVERTENCIA de la familia de Yeison Jiménez antes del homenaje público de último adiós

Más allá de eso, Bueno también dejó un importante mensaje de reflexión sobre la vida, conmoviendo a miles de seguidores.

"Uno como artista va a toda, los carros van a toda y lo digo porque yo lo he hecho y eso eleva la estadística de que un artista pueda sufrir accidentes", sentenció.

Y agregó: "La vida no tiene precio, no existe nada material que pueda reemplazar la vida. Hay que amar profundamente, abrazar, decirle a las personas que uno las ama, hablar las cosas que se tiene que hablar. Para mí fue un llamado muy grande para darme cuenta de todos los tesoros que tenemos día a día".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Gobierno pone marcha atrás al traslado de temidos criminales a Barranquilla: ¿Por qué?

Asesinatos en Colombia

Madre cargó el cadáver de su hija asesinada y lo llevó en mototaxi tras esperar por horas a las autoridades

Yeison Jiménez

Ellos son los padres de Yeison Jiménez: así hablaba el artista de ambos

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe sorprende y le arrebata a Millonarios un nombre muy controversial

Sorpresivamente en las últimas horas se conoció una transferencia de Millonarios a Santa Fe que nadie esperaba.

Estados Unidos

Avión militar habría sido camuflado como civil para ejecutar ataque en el mar que dejó 11 muertos

The New York Times reveló que Estados Unidos habría usado una aeronave militar disfrazada de civil para atacar la embarcación.

Artistas

BTS anuncia dos conciertos en Colombia durante su gira mundial: link oficial para inscribirse

Salario mínimo

Presentan tutela solicitando suspender aumento del salario mínimo de 2026

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?