Ellos son los padres de Yeison Jiménez: así hablaba el artista de ambos

Yeison Jiménez falleció siendo un ejemplo de superación en Colombia, pues fue un joven soñador que creció rodeado de dificultades, pero que encontró en la música la forma de salir adelante y convertirse en uno de los artistas más reconocidos de la música popular.

El artista de 34 años, quien murió tras un accidente aéreo a bordo de una avioneta cerca al aeropuerto Juan José Rondón, entre los municipios de Paipa y Duitama en Boyacá, habló en reiteradas oportunidades sobre su crianza y del trato con sus padres.

¿Quiénes son los padres de Yeison Jiménez?

Yeison nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, en el seno de una familia que enfrentó dificultades desde sus primeros años. Sus padres fueron Orlando Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, ambos comerciantes originarios de Caldas.

Tras situaciones de violencia intrafamiliar y consumo de alcohol que afectaron la estabilidad del hogar, se separaron. Su madre decidió alejarse con Yeison y su hermana hacia Manizales, y posteriormente Bogotá, buscando un entorno más seguro.

Yeison creció en un contexto de escasos recursos económicos, donde tuvo que enfrentar responsabilidades poco comunes para un niño de su edad. Desde los 12 años, trabajaba recolectando chatarra y ayudando en actividades del mercado mayorista Corabastos para aportar al sustento familiar, mientras su madre hacía lo posible por garantizar que no les faltara lo básico.

A pesar de un pasado familiar complejo, Yeison también compartió en entrevistas que logró reconciliarse con su padre en la adultez, dejando atrás resentimientos y optando por apoyar a Orlando en su vejez con generosidad, incluyendo proporcionar vivienda, transporte y estabilidad económica.

Uno de los gestos que muchos de sus seguidores destacaron de Yeison, es que a pesar de las diferencias con su padre, lo llevó a cumplir uno de sus sueños con un viaje a París que le permitió conocer la Torre Eiffel.