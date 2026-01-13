ATENCIÓN: importante ADVERTENCIA de la familia de Yeison Jiménez antes del homenaje público de último adiós

Este 13 de enero, la familia y la organización de Yeison Jiménez confirmaron que su homenaje de despedida se realizará el miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá.

Sin embargo, en las próximas horas estarán explicando cómo será el ingreso para que sus fanáticos puedan asistir.

No obstante, sin que la familia haya especificado el funcionamiento del acceso al Movistar Arena, algunas personas han comenzado a realizar estafas y, por lo tanto, se redactó un nuevo comunicado oficial.

¿Cuál es la advertencia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

La familia de Yeison Jiménez explicó las estafas que se están realizando previo al homenaje público del artista

Los familiares de Yeison Jiménez, en el último comunicado oficial que han redactado, aclararon que el ingreso para el homenaje será libre y gratuito.

Esta información la entregaron después de que advirtieron que algunas personas estaban haciéndose pasar por intermediarios para vender boletas falsas.

"Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados", se explicó.

"El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños. Los detalles oficiales del homenaje, así como la información sobre el ingreso, serán comunicados en el transcurso de la mañana de hoy a través de los canales autorizados del artista y su equipo", se agregó.

El comunicado completo es el siguiente:

¿Cuándo fue el último concierto de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez cantó por última vez el viernes 9 de enero de 2026, en Málaga, Santander.

El concierto duró cuatro horas y, posteriormente, el artista se quedó durmiendo en ese municipio y viajó hacia Boyacá en la mañana del 10 de enero.