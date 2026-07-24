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Asesinaron en un atraco a conductor de transporte de aplicación en Usaquén, norte de Bogotá

Los agresores solicitaron el servicio desde el centro hacia el norte y asesinaron al conductor para robarle el vehículo.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
01:50 p. m.
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Un conductor de transporte por plataforma fue asesinado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, por dos hombres que habían solicitado su servicio presuntamente con el objetivo de robarle el vehículo.

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Las autoridades capturaron a los responsables minutos después del crimen.

Los señalados responsables del asesinato del conductor serían dos ciudadanos de nacionalidad venezolana.

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Detalles del crimen de conductor de app en Usaquén

El hecho ocurrió cuando la víctima recibió una solicitud de servicio de transporte mediante una aplicación. Los usuarios solicitaron un trayecto desde el centro de la ciudad hacia el norte de Bogotá.

Durante el recorrido por la carrera séptima, los pasajeros intimidaron al conductor y lo obligaron a desviar la ruta hacia la parte alta de Usaquén.

En esa zona, el conductor recibió múltiples disparos que le causaron la muerte. Los agresores huyeron del lugar a bordo del vehículo gris de la víctima, conduciendo a gran velocidad por las vías del sector.

El comportamiento errático de los delincuentes al volante llamó la atención de las autoridades policiales que patrullaban la zona. Esto permitió que se iniciara una persecución que terminó con la captura de los dos sospechosos.

Se logró la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona, quien desafortunadamente pierde la vida.

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Los cargos que enfrentarán los señalados asesinos del conductor

Los capturados deberán enfrentar cargos por homicidio, hurto agravado y porte ilegal de arma de fuego.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y determinar las circunstancias exactas en las que se desarrolló el crimen.

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