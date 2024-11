Penalti nunca antes visto y celebración en la cara al 'Dibu' Martínez: video

Este miércoles 6 de noviembre, Aston Villa F.C. visitó al Club Brugge KV para disputar un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League 2024/25. Los dirigidos por Unai Emery vivieron una acción insólita en Jan Breydel Stadium, pues Tobias Stieler sancionó una pena máxima surrealista a favor de los locales. 'Dibu' Martínez no lo podía creer.

Los 'villanos' llegaron a Bélgica como los grandes favoritos, luego de ganar sus primeros tres partidos: 0-3 vs. Young Boys, 1-0 vs. Bayern Múnich y 2-0 vs. Bolonia. El compromiso tuvo un comienzo electrizante y los visitantes tuvieron varias opciones para abrir el marcador. Sin embargo, Ollie Watkins, quien le ganó el pulso a Jhon Durán para ser inicialista en este 'choque', no estuvo fino en la definición.

Video del insólito penalti que cobraron en Brujas vs. Aston Villa

El complemento tuvo un arranque más parejo y los dirigidos por Nicky Hayen empezaron a acercarse a la portería del guardameta de la Selección de Argentina. Al minuto 50', Emiliano Martínez realizó un saque de meta y le cedió el balón a Tyrone Mings. El experimentado zaguero inglés agarró el balón con las manos para ponerlo en el vértice del área chica y dejó estáticos a sus compañeros. Al árbitro alemán no le quedó de otra que señalar el punto blanco.

Hans Vanaken le gritó el gol en la cara al 'Dibu' Martínez

Emery tenía la esperanza de que el arquero de la 'albiceleste' se quedara con el cobro de Hans Vanaken; sin embargo, el experimentado volante belga engañó a su rival y remató al medio de la portería. Amagó con ir a festejar a la esquina derecha del terreno de juego, pero se devolvió y gritó muy cerca del lugar donde se encontraba 'Dinamita'.

Con esta derrota parcial, los 'villanos' están perdiendo su invicto en la máxima competición de la UEFA a nivel de clubes. Cabe resaltar que Jhon Durán entró al 58' en lugar de John McGinn.