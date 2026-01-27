Abren puertas de la Copa Libertadores a equipos de Liga MX y MLS

En una entrevista con el medio Ge Globo de Brasil, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a tocar el tema del posible regreso de clubes mexicanos a la Copa Libertadores, sumando en la operación a los equipos de la MLS.

Estas declaraciones se presentan luego de que Jorge Mas, dueño del Inter de Miami, expresara que le gustaría que su equipo juegue en la competencia más importante del continente, considerando que el pasado 24 de enero se enfrentaron a Alianza Lima en Perú y este 31 jugarán frente a Atlético Nacional en Medellín.

La respuesta de Alejandro Domínguez

El directivo de la confederación sudamericana expresó que los clubes de México y Estados Unidos tienen las puertas abiertas, pero esta es una propuesta que deberá evaluarse al interior de la Concacaf y es autónoma de ellos.

"Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Somos muy respetuosos con las demás confederaciones. Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial…La puerta quedó abierta", explicó.

Equipos de México y Estados Unidos en torneos Conmebol

Desde 1998 a 2003, clubes mexicanos participaron en la Copa Libertadores en calidad de invitados, clasificando a través de repechajes con clubes de Sudamérica. Desde 2004 hasta 2016 estuvieron presentes con cupos fijos, pero en 2017 cambió el calendario y no lograron ajustarse.

En cuanto a equipos estadounidenses, entre 2005 y 2008 hubo participación de algunos equipos en la Copa Sudamericana, además de los mexicanos, siendo DC United el de mejor participación histórica, llegado a semifinales en 2005.