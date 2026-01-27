Rodallega encendió el debate tras ser comparado con Morelos, Teo y Falcao

Hugo Rodallega volvió a estar en el centro de la conversación futbolera en Colombia, esta vez lejos de los goles y más cerca del debate que se encendió en las redes sociales. El delantero de Independiente Santa Fe, elegido como el mejor atacante del fútbol colombiano en 2025 tras terminar el año como máximo goleador, se animó a participar en una dinámica que rápidamente se volvió viral y que dejó opiniones divididas entre hinchas, analistas y exjugadores.

La propuesta era sencilla, pero provocadora: a Rodallega se le mencionaban nombres de reconocidos delanteros del fútbol colombiano y solo debía hablar si consideraba que el jugador nombrado era mejor que él. En caso contrario, debía permanecer en absoluto silencio. Cada reacción, gesto o palabra fue interpretada como una declaración directa sobre su lugar en el panorama ofensivo del país.

Silencios elocuentes y gestos que hablaron por sí solos

La dinámica comenzó con el nombre de Juan Ignacio Dinneno, delantero del Deportivo Cali. Rodallega optó por el silencio, una respuesta que muchos interpretaron como una afirmación implícita de superioridad. La misma reacción tuvo cuando apareció el nombre de Francisco Fydriszewski, artillero del Independiente Medellín, reafirmando su confianza frente a otros atacantes destacados del torneo.

Cuando fueron mencionados Santiago Giordana y Luis Sandoval, el goleador de Santa Fe no solo se mantuvo callado, sino que además hizo un gesto de desaprobación que reforzó el mensaje. Incluso ante nombres con mayor recorrido internacional reciente, como Luis Muriel y Luciano Pons, Rodallega se mostró incómodo por momentos, pero finalmente decidió no hablar, sosteniendo su postura inicial.

El nombre de Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, tampoco alteró su decisión. El atacante cardenal volvió a guardar silencio, una reacción que generó múltiples comentarios por tratarse de un jugador que estuvoen las convocatorias de la Selección Colombia durante los últimos años.

Respeto, jerarquía y una excepción final

El primer quiebre en la dinámica llegó cuando se mencionó a Carlos Bacca. En ese momento, Rodallega no dudó en hablar y expresó: “Todo el respeto para Carlos, sí”, reconociendo la trayectoria y el peso histórico del delantero barranquillero tanto en el fútbol colombiano como en el exterior.

Con Teófilo Gutiérrez estuvo cerca de intervenir, pero finalmente se mantuvo en silencio, en una de las reacciones más comentadas del ejercicio. Sin embargo, el momento más contundente llegó al final, cuando fue nombrado Radamel Falcao García. Allí, Rodallega habló sin titubeos y afirmó: “Sí, total”, dejando clara su admiración por el máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

Más allá de las interpretaciones, la dinámica volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el presente y la historia de los delanteros colombianos. Rodallega, respaldado por sus números y su rendimiento en 2025, dejó claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con la confianza intacta y la autoridad que solo otorgan los goles.