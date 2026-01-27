Regreso oficial de Falcao: Millonarios recuperó cuatro titulares para enfrentar a Pasto

Millonarios dio a conocer la convocatoria oficial para el compromiso de este miércoles 28 de enero frente a Deportivo Pasto, correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El encuentro se disputará en el estadio Departamental Libertad y aparece como un punto de quiebre para el conjunto albiazul, que llega golpeado tras una serie de malos resultados consecutivos en el inicio del campeonato. El duelo no solo es clave en la tabla, sino que también podría marcar el futuro inmediato del entrenador Hernán Torres.

La lista de convocados trajo consigo varias noticias positivas para el cuerpo técnico y la hinchada, que espera ver una reacción del equipo en una plaza siempre complicada. Millonarios recupera piezas importantes que no habían podido estar disponibles en las primeras jornadas, ya sea por lesión o por sanción, lo que amplía el abanico de alternativas para un partido de alta exigencia.

Cuatro regresos clave para un partido decisivo

Entre las principales novedades de la convocatoria se destaca el regreso de Radamel Falcao García, quien vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico y se perfila como una de las cartas más importantes para afrontar el compromiso en Pasto. Su presencia no solo aporta jerarquía y experiencia, sino también liderazgo en un momento donde el equipo necesita referentes dentro del campo.

A Falcao se suman otros tres nombres fundamentales: Andrés Llinás, Alex Castro y Leonardo Castro. El defensor central superó sus inconvenientes físicos y vuelve a reforzar una zaga que ha mostrado fragilidad en las últimas presentaciones. Alex Castro, por su parte, regresa como una alternativa ofensiva por las bandas, mientras que Leonardo Castro vuelve tras cumplir sanción, aportando gol y movilidad en el frente de ataque.

Estos regresos representan un alivio para Hernán Torres, quien podrá contar con una nómina más cercana a la ideal, algo que no había sido posible en las fechas anteriores.

Presión, contexto y una visita exigente

El compromiso ante Deportivo Pasto no será sencillo. El equipo nariñense suele hacerse fuerte en condición de local, aprovechando las particularidades del estadio Libertad y el respaldo de su afición. Para Millonarios, sumar en esta visita es casi una obligación si pretende enderezar el rumbo y evitar que la crisis deportiva se profundice.

Más allá del resultado, el partido tendrá un peso especial en la evaluación del proceso de Hernán Torres, cuya continuidad estaría sujeta a una mejora inmediata en el rendimiento y los resultados. La recuperación de jugadores clave eleva la expectativa y reduce el margen de excusas.

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche y contará con transmisión exclusiva de Win Sports +. Con una nómina fortalecida y la presión al máximo, Millonarios se juega mucho más que tres puntos en Pasto: se juega estabilidad, confianza y el rumbo de su proyecto deportivo.