Comité gremial amenaza con mantener el paro en la frontera con Ecuador si no hay diálogo

Integrantes del gremio de comercio exterior mantienen el cierre en la frontera entre Colombia y Ecuador, a la altura del Puente Internacional de Rumichaca, tras varios días de paro en los que cientos de viajeros se han visto obligados a cruzar cargados y a pie, de ser necesario.

Su enorme preocupación por el impacto económico de los aranceles —que se decretaron en febrero y han venido creciendo— y la falta de voluntad de ambos gobiernos los llevaron a instalar, en las últimas horas, un container que bloquea el paso de vehículos en la frontera.

En diálogo con Noticias RCN, Óscar Obando, presidente del comité gremial de Ipiales, explicó que, “en el quinto día de parálisis en la zona de frontera, la situación es crítica. La medida de hecho se está llevando a cabo y está totalmente bloqueado el Puente Internacional de Rumichaca. Con el gremio de comercio exterior y la cadena productiva hemos adelantado esta medida. Solo se permite el paso peatonal y por el corredor humanitario que se ha instalado en este punto”.

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El bloqueo se mantiene:

Decididos a mantener el bloqueo entre Colombia y Ecuador, la noche del jueves instalaron una olla comunitaria para poder mantenerse en pie y generar presión sobre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Desde la administración departamental hicieron un llamado a los mandatarios para que busquen soluciones. En palabras de Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, deben “mirar y hacer el análisis del documento que enviamos y propone que, en el municipio de Ipiales, en la frontera, se declare una zona fronteriza especial”.

Obando, de otro lado, insiste en que no se ha llegado a un acuerdo “porque no ha habido voluntad política ni del lado ecuatoriano ni del lado colombiano. Acabamos de salir de una reunión con el alcalde y hay otra reunión el lunes con Cancillería. Vamos a llevar una propuesta para que inicien los diálogos, que haya un cara a cara entre los dos presidentes, y vamos a llevar un documento técnico con cifras exactas de la afectación”.

Una situación insostenible:

Diversos sectores alertan que la situación, como ha venido desarrollándose, es insostenible y mientras no se reactive el comercio cientos de empleos seguirán en riesgo. Su llamado no es otro que:

“Que se deroguen las medidas arancelarias restrictivas, en este caso la importación de arroz, de banano, de plátano, de camarón, que implementó Colombia y también que se desmonten los aranceles por sobretasas para las importaciones de los productos ecuatorianos o al menos que suceda de manera temporal, hasta lograr una reunión que, tenemos entendido, podría ser en la CAN, en Lima. Si vemos voluntad, desmontamos el paro en Ipiales”.