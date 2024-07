Alberto Gamero sin pelos en la lengua contra Alfredo Morelos: “Me molestó lo que hizo”

El juego entre Millonarios contra Atlético Nacional sigue dejando de que hablar entre todos los seguidores de ambas escuadras, sobre todo por la actuación del señor Nicolás Gallo, quien tomó decisiones dentro del terreno de juego que perjudicaron al cuadro bogotano y que hicieron explotar a Alberto Gamero.

Sin ninguna duda, una de las jugadas más polémicas que se presentó durante los 90 minutos fue la celebración de la segunda anotación del cuadro verdolaga, donde Alfredo Morelos provocó a todos los seguidores del conjunto azul, lo que ocasionó que los ánimos se comenzaran a calentar dentro del escenario deportivo.

Alberto Gamero de frente contra Alfredo Morelos

Ante lo ocurrido en el terreno de juego y la poca eficacia de Nicolás Gallo, Alberto Gamero no se quedó callado y mostró su inconformismo por el accionar de Alfredo Morelos, afirmando que ese tipo de cosas no se pueden hacer, puesto que podrían generar actos de violencia en el fútbol colombiano.

“Al árbitro le dije que me molestó lo que hizo Morelos. Está bien que festejen porque hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Eso no se puede hacer, se lo manifesté al árbitro y salimos perjudicados nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leo Castro. Eso fue lo que le pedí”, añadió Alberto Gamero.

RELACIONADO Jugador de Nacional no se guardó nada y lanzó dardos contra la hinchada de Millonarios tras la victoria en El Campín

Además, el entrenador bogotano se mostró inconforme por el trabajo que realizó Nicolás Gallo dentro del terreno de juego, esto teniendo en cuenta las decisiones que tomó durante el partido, perjudicando seriamente los intereses de Millonarios.

“Venir a hablar del árbitro no. Ustedes miran y juzgan, nosotros nos dedicaremos a seguir mejorando porque cometimos errores en muchas partes”, finalizó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Alberto Gamero sobre la expulsión a los 20 minutos del partido

Por último, el entrenador de Millonarios hizo referencia a lo que intentó realizar en el terreno de juego tras la expulsión de Iván Arboleda, quien salió del partido en el minuto 20, luego de una fuerte infracción contra Viveros.

“No era fácil ir perdiendo a los 9 minutos, una expulsión a los 19 y replantear un partido. Lo que pasó estuvo acorde con lo que pensábamos. La única que nos quedaba era 1-4-4-1, pero teníamos que intentar hacerlo con los jugadores que teníamos en la cancha para hacer un solo cambio (…) Nos arriesgamos a eso y el riesgo salió porque hicimos algo muy difícil: empatar el partido. Después se nos va el punto”, finalizó Gamero.