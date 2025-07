Primer técnico 'descabezado' en cuatro fechas de la Liga Colombiana 2025 - II: así lo anunció el club

El fútbol colombiano no da tregua, y la Liga BetPlay 2025-II ya tiene su primera víctima en el banquillo. Apenas unas semanas después de iniciado el torneo, la noticia que sacudió el ambiente fue la renuncia del director técnico de un equipo de primera división, marcando un precedente prematuro para una liga conocida por su alta rotación de entrenadores.

"Renunció a la dirección técnica", fue la frase que resonó en los medios y en las redes sociales este martes 29 de julio, confirmando lo que para muchos era ya un secreto a voces.

Se trata del experimentado técnico Alexis García, quien decidió dar un paso al costado tras los malos resultados del Unión Magdalena en este inicio del campeonato y por el flojo panorama en el tema del descenso.

Unión Magdalena se queda sin técnico para 2025

Mediante un comunicado en redes sociales, el conjunto samario anunció la salida del técnico antioqueño: "El profesor Alexis García Vega renunció a la dirección técnica de Unión Magdalena", se lee en el comunicado.

Ante esto, muchos hinchas se cuestionaron sobre el reemplazo de este estratega. El equipo samario no se tardó mucho y aseguró que Gerardo Bedoya, tomará las riendas.

“A partir de hoy, queda en calidad de encargado del plantel profesional, el profesor Gerardo Alberto Bedoya Múnera y lo acompañará como asistente técnico el profesor Luis Carlos Oliveros“, añadieron.

Cabe recordar que Alexis García ya había manifestado su intención de irse tras la goleada sufrida ante Junior por la fecha 3, sin embargo, los jugadores no lo dejaron.

“Te soy sincero, me iba a ir después del partido de Barranquilla. Los jugadores me pidieron que por favor no lo hiciera porque era tomado más como un acto de cobardía dejar el equipo en un momento de estos. Yo sé en lo que me metí. El primer torneo no lo cuento, porque el primer torneo tiene muchas cosas que nada tienen que ver con el fútbol, que afectaron al equipo. En este llevamos tres partidos, no hemos podido ganar”, respondió García en ese momento.

Con la salida, esta es la primera que se conoce en lo que va del torneo colombiano, el cual cumplirá este fin de semana con el desarrollo de su quinta fecha.

Los samarios se medirán este viernes con La Equidad, equipo que viene en alza con el nuevo proceso de Merino.