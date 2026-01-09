Alfredo Arias rompió el silencio tras su salida del Junior de Barranquilla y habló sobre el abrupto final de su ciclo en el club. El entrenador uruguayo reconoció que la decisión le generó dolor, especialmente después de haber conseguido dos títulos consecutivos con el equipo.

Su salida se produjo apenas cinco partidos después de conquistar el bicampeonato, una situación que, según contó en entrevista con Win Sports, no esperaba.

¿Qué dijo Alfredo Arias sobre su salida del Junior?

Arias aseguró que la decisión de la dirigencia lo tomó por sorpresa, aunque durante el último partido alcanzó a percibir que algo no estaba bien en el ambiente.

“Ni lo esperé, ni me lo dijeron. Sí noté que había en el estadio algo raro”, contó el entrenador al referirse a sus últimas horas como técnico del conjunto barranquillero.

Pese a la decisión, el uruguayo tuvo palabras de reconocimiento para la familia Char y destacó el trato que recibió durante su paso por la institución.

La familia que maneja el club es muy respetuosa, muy educada. Es difícil encontrar personas tan respetuosas, manifestó.

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Sin embargo, Arias no ocultó su tristeza por la manera en que terminó el proceso.

Estoy dolido porque fuimos bicampeones y cinco partidos después ya no estoy, expresó.

La salida llegó en un momento inesperado después de un periodo exitoso para el entrenador y su plantilla. El objetivo que tenía el cuerpo técnico era continuar compitiendo por títulos y buscar un logro que habría sido todavía más especial: ser tricampeón.

¿Cuál era el objetivo de Alfredo Arias con Junior?

Después de conseguir el bicampeonato, Arias y su cuerpo técnico se habían planteado una meta concreta: intentar conquistar un tercer título consecutivo.

El entrenador explicó que había transmitido internamente la importancia de lo conseguido y la dificultad de repetirlo en el fútbol colombiano.

Bicampeones hay pocos en todas partes y en este fútbol no es fácil serlo. El éxito es lo que más fracasa. Ser tricampeón era el objetivo de nosotros, señaló.

Más allá del resultado deportivo, Arias habló de lo que significa quedarse sin trabajo en una profesión marcada por decisiones inmediatas.

El trabajo dignifica. Es grave perder el trabajo. Quedarse sin trabajo es duro, afirmó.

El técnico también aseguró que los momentos adversos han sido determinantes en su trayectoria. “Me he construido perdiendo más que ganando, el fracaso es lo que me ha hecho después tener éxito”, reflexionó.

Arias cerró su análisis con una comparación entre el fútbol y la vida: “Pierdes hoy y mañana tienes la chance de ganar”. Ahora deberá esperar una nueva oportunidad en los banquillos, mientras Junior comienza otra etapa con su nuevo entrenador.