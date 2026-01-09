Millonarios vs. Deportivo Cali ya tiene nueva fecha y hora

Millonarios vs. Deportivo Cali ya tiene nueva fecha y horario. El partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026, aplazado tras el terremoto del pasado 10 de agosto, se disputará el jueves 10 de septiembre a las 8:00 p. m. en El Campín.

El clásico añejo del fútbol colombiano volverá a tener como escenario el 'Coloso de la 57', con dos equipos que llegan al encuentro después de sumar empates en sus más recientes presentaciones.

¿Cuándo juegan Millonarios y Deportivo Cali?

El compromiso entre ambos equipos se disputará el jueves 10 de septiembre a las 8:00 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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El encuentro había quedado pendiente dentro del calendario de la Liga BetPlay II-2026 debido a la situación generada por el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto.

El partido tendrá además importancia directa en la clasificación. Millonarios ocupa actualmente la quinta posición con 11 puntos, mientras que Deportivo Cali suma 9 unidades.

La diferencia entre ambos es corta, por lo que el resultado podría modificar sus posiciones en la tabla y darle un impulso importante al ganador en la pelea por mantenerse entre los 8 primeros.

¿Cómo llegan Millonarios y Deportivo Cali al partido?

El conjunto embajador viene de un empate 0-0 frente a Internacional de Bogotá. El equipo dirigido por Fabián Bustos no encontró claridad durante el partido y terminó sin marcar, en una presentación en la que volvió a quedar expuesta la necesidad de mejorar su producción ofensiva.

Deportivo Cali tampoco logró quedarse con los tres puntos en su última salida. El conjunto azucarero empató 1-1 como local frente a Atlético Bucaramanga, resultado que le permitió sumar, pero que no le alcanzó para acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

Ahora ambos tendrán una nueva oportunidad para recuperar terreno. El duelo en El Campín será especialmente importante por tratarse de un enfrentamiento entre dos históricos del fútbol colombiano y porque los separan apenas dos puntos en la tabla. Millonarios buscará aprovechar su condición de local, mientras Deportivo Cali intentará llevarse una victoria que le permita superar a su rival y escalar posiciones.

Con fecha y hora definidas, solo resta esperar el pitazo inicial para que el clásico añejo vuelva a disputarse en Bogotá.