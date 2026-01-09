Camilo confirma segunda fecha en Bogotá: cuándo es y cómo comprar las boletas

Camilo volverá a encontrarse con sus seguidores en Colombia antes de terminar 2026.

Tras la expectativa generada por su regreso a Bogotá, el cantante colombiano confirmó una segunda fecha en el Movistar Arena, por lo que ahora ofrecerá conciertos consecutivos el 11 y 12 de diciembre como parte de su Camilo Worldwide Tour 2026.

Camilo confirma segundo concierto en Bogotá: fechas y lugar

La primera presentación está programada para el viernes 11 de diciembre, mientras que la nueva función será el sábado 12 de diciembre de 2026. Ambos conciertos tendrán como escenario el Movistar Arena de Bogotá.

La doble presentación permitirá que 'La Tribu', como Camilo denomina a su comunidad de seguidores, vuelva a reunirse durante una de las temporadas más especiales del año. Además, los espectáculos coincidirán con una nueva etapa artística para el colombiano.

Camilo se prepara para presentar Para Cuando Sean Mayores, su próximo álbum de estudio. El trabajo estará compuesto por 12 canciones acompañadas de 12 piezas audiovisuales relacionadas entre sí.

El proyecto está inspirado, entre otros aspectos, en su experiencia como padre y en la familia que ha formado junto a Evaluna. Las canciones abordarán temas como el paso del tiempo, las relaciones, el amor y las diferentes formas de entender la vida mientras se crece.

El artista también llega a esta etapa después de recibir dos nominaciones a los Premios Juventud 2026: La Mezcla Perfecta por “Carteras Chinas”, junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y Mejor Canción Pop por “Si Tuviera Que Elegir”, con Ricardo Montaner y Evaluna.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Camilo en Bogotá?

La venta de entradas para la segunda fecha tendrá varias etapas. La preventa exclusiva para clientes Movistar comenzó el 1 de septiembre y estará disponible hasta el 3 de septiembre a las 10:00 a. m. o hasta agotar existencias.

Posteriormente estará habilitada la preventa destinada a los fans previamente inscritos. Finalmente, la venta general comenzará el viernes 4 de septiembre desde las 10:00 a. m.

Las entradas se podrán adquirir a través de TuBoleta. Para la primera fecha, programada para el 11 de diciembre, quedan las últimas localidades disponibles.