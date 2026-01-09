Alto funcionario de EE. UU. habló sobre posibles elecciones en Venezuela y dio detalles del acuerdo petrolero

Se lleva a cabo la primera reunión entre el presidente Donald Trump y 10 representantes del sector petrolero de Venezuela.

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Después de la operación que resultó con la captura de Nicolás Maduro, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se restauraron durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Detalles del gigantesco acuerdo

En materia económica, el 28 de agosto, Trump dio una noticia que sacudió los mercados al informar que EE. UU. había llegado a un acuerdo petrolero para tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras probadas sin costo alguno.

Para llegar al acuerdo, hubo participación de los secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente. El presidente norteamericano destacó el aumento en el suministro de petróleo y la reducción del precio del gas.

Ahora bien, ¿qué recibe Venezuela a cambio? Trump afirmó que el acuerdo llevará al país sudamericano al éxito y prosperidad. Adicionalmente, Rubio le puso cifras y dijo que recibirá 100.000 millones de dólares por la inversión privada, siendo una inyección de capital clave para la reactivación de la economía venezolana.

Acuerdo es con una entidad privada extranjera

Un alto funcionario de Estados Unidos recordó que la prioridad sigue siendo la reconstrucción de Venezuela antes de que haya elecciones presidenciales en pro de la transición democrática.

“Que el próximo gobierno electo no reciba un país en colapso, sino una economía e industria petrolera en recuperación”, mencionó el alto funcionario a los medios de comunicación.

Si bien no se puso sobre la mesa una posible fecha para las elecciones, recalcó que deben ser “lo antes posible con condiciones para garantizar que sean realmente libres y justas”.

Una aclaración mencionada es que el acuerdo no fortalece la administración de Rodríguez ni pretende consolidar su poder. Es decir, no es con el gobierno interino venezolano, sino con una entidad privada extranjera.

El acuerdo, además, contempla tres aspectos: el primero es la estabilización, luego se le dará paso a la recuperación y al final habrá transición. La idea explicada por el alto funcionario de EE. UU. es que haya un alivio económico en el proceso.