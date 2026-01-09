CANAL RCN
Deportes

DIMAYOR anuncia cambios en la fecha 9 de la Liga Betplay

La confirmación oficial por parte de la Dimayor se hace después de aplazamientos que ha sufrido el fútbol colombiano a raíz de lo sucedido en el país.

Dimayor confirma fecha 9.
Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dimayor ha confirmado la programación de la fecha 9 de la Liga Betplay 2026-II con algunas modificaciones, además de la confirmación de algunos partidos aplazados de fechas anteriores.

Debido a problemas en algunos escenarios deportivos a raíz del terremoto del 10 de agosto y la participación de clubes colombianos en torneos internacionales, las primeras fechas del torneo colombiano han sufrido modificaciones que no han permitido el normal desarrollo de la programación definida desde principio de semestre.

Poco a poco se ha ido retomando con el calendario y, para la fecha #9 del campeonato, la Dimayor ha podido programar la totalidad de sus partidos, aunque con una diferencia importante entre las fechas de inicio y final de la jornada; el primer partido será el jueves 3 de septiembre entre América y Alianza Valledupar a las 4 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, marcando el retorno del club escarlata a su casa habitual. La fecha finalizará el miércoles 21 de octubre en Villavicencio con el juego entre Llaneros vs. Cali en horario todavía por definir.

¿Cómo se jugará la fecha 9 de la Liga Betplay?

La programación oficial de la fecha quedó así:

Jueves 3 de septiembre

  • América de Cali vs. Alianza FC | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Pascual Guerrero

Sábado 5 de septiembre:

  • Boyacá Chicó vs. Once Caldas | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: La Independencia
  • Independiente Santa Fe vs. Fortaleza | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: El Campín
  • Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto | Hora: 6:10 p.m. | Estadio: General Santander
  • Junior de Barranquilla vs. Jaguares | Hora: 8:20 p.m. | Estadio: Romelio Martínez

Domingo 6 de septiembre

  • Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Metropolitano de Techo
  • Deportivo Pereira vs. Millonarios | Hora: 6:10 p.m. | Estadio: Deportivo Cali

Miércoles 7 de octubre (Partidos aplazados)

  • Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín | Hora: 6:15 p.m. | Estadio: Américo Montanini
  • Atlético Nacional vs. Deportes Tolima | Hora: 8:20 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot

Miércoles 21 de octubre (Partido aplazado)

  • Llaneros FC vs. Deportivo Cali | Hora: Por definir | Estadio: Bello Horizonte

Otros partidos aplazados confirmados

Además de la confirmación de la fecha 9, Dimayor también confirmó tres partidos aplazados y uno adelantado:

El miércoles 2 de septiembre, Santa Fe y Millonarios se enfrentan en una nueva edición del clásico capitalino a las 8:25 de la noche en el estadio El Campín en partido adelantado por la fecha 16.

El jueves 3 de septiembre se juega el aplazado de la fecha 7, Pereira vs. Medellín a las 8:00 p.m. en el estadio Deportivo Cali; el 7 de septiembre en el Bello Horizonte de Villavicencio, Llaneros y Tolima se ponen al día por la fecha 5 y el jueves 10 de septiembre en El Campín, se verán las caras Millonarios y Deportivo Cali por la fecha 5.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Oficial: Junior de Barranquilla tiene nuevo director técnico

Selección de Argentina

Bombazo: otra estrella de la Selección Argentina puso en duda su continuidad

Deportivo Cali

Oficial: Atlético Bucaramanga denuncia partido vs. Deportivo Cali

Otras Noticias

Artistas

Camilo confirma segunda fecha en Bogotá: cuándo es y cómo comprar las boletas

Camilo confirmó una segunda fecha en Bogotá para diciembre de 2026. Revise cuándo será el concierto y las fechas para comprar las boletas.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 1 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Norte de Santander

Lo que se sabe de los heridos que dejó el ataque con carro bomba en Los Patios: hay dos en UCI

Filipinas

Se reportó otro sismo que superó la magnitud de 5.0 hoy 1 de septiembre de 2026: ¿dónde?

Bogotá

¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela