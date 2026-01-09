DIMAYOR anuncia cambios en la fecha 9 de la Liga Betplay

La Dimayor ha confirmado la programación de la fecha 9 de la Liga Betplay 2026-II con algunas modificaciones, además de la confirmación de algunos partidos aplazados de fechas anteriores.

Debido a problemas en algunos escenarios deportivos a raíz del terremoto del 10 de agosto y la participación de clubes colombianos en torneos internacionales, las primeras fechas del torneo colombiano han sufrido modificaciones que no han permitido el normal desarrollo de la programación definida desde principio de semestre.

Poco a poco se ha ido retomando con el calendario y, para la fecha #9 del campeonato, la Dimayor ha podido programar la totalidad de sus partidos, aunque con una diferencia importante entre las fechas de inicio y final de la jornada; el primer partido será el jueves 3 de septiembre entre América y Alianza Valledupar a las 4 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, marcando el retorno del club escarlata a su casa habitual. La fecha finalizará el miércoles 21 de octubre en Villavicencio con el juego entre Llaneros vs. Cali en horario todavía por definir.

¿Cómo se jugará la fecha 9 de la Liga Betplay?

La programación oficial de la fecha quedó así:

Jueves 3 de septiembre

América de Cali vs. Alianza FC | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Pascual Guerrero

Sábado 5 de septiembre:

Boyacá Chicó vs. Once Caldas | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: La Independencia

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: El Campín

Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto | Hora: 6:10 p.m. | Estadio: General Santander

Junior de Barranquilla vs. Jaguares | Hora: 8:20 p.m. | Estadio: Romelio Martínez

Domingo 6 de septiembre

Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira vs. Millonarios | Hora: 6:10 p.m. | Estadio: Deportivo Cali

Miércoles 7 de octubre (Partidos aplazados)

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín | Hora: 6:15 p.m. | Estadio: Américo Montanini

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima | Hora: 8:20 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot

Miércoles 21 de octubre (Partido aplazado)

Llaneros FC vs. Deportivo Cali | Hora: Por definir | Estadio: Bello Horizonte

Otros partidos aplazados confirmados

Además de la confirmación de la fecha 9, Dimayor también confirmó tres partidos aplazados y uno adelantado:

El miércoles 2 de septiembre, Santa Fe y Millonarios se enfrentan en una nueva edición del clásico capitalino a las 8:25 de la noche en el estadio El Campín en partido adelantado por la fecha 16.

El jueves 3 de septiembre se juega el aplazado de la fecha 7, Pereira vs. Medellín a las 8:00 p.m. en el estadio Deportivo Cali; el 7 de septiembre en el Bello Horizonte de Villavicencio, Llaneros y Tolima se ponen al día por la fecha 5 y el jueves 10 de septiembre en El Campín, se verán las caras Millonarios y Deportivo Cali por la fecha 5.