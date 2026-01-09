Alerta en el Huila por muerte de 365 animales y afectación de más de 243 mil hectáreas por el clima

Las altas temperaturas y las dificultades para garantizar agua y alimento al ganado ya están dejando consecuencias en buena parte del territorio huilense. De acuerdo con un consolidado de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, elaborado con información recopilada entre el 1 de junio y el 25 de agosto, 365 animales han muerto, 1.037 han tenido que ser desplazados y 243.055 hectáreas resultaron afectadas en el departamento.

El panorama hace parte de un balance nacional del gremio, que calcula pérdidas por $75.327 millones en 19 departamentos durante los últimos 86 días, debido principalmente a fenómenos climáticos asociados a El Niño y a incendios forestales.

El reporte muestra que la emergencia no solamente se refleja en los lugares donde ocurren incendios o eventos visibles. En las zonas rurales, la reducción de las fuentes de agua y la escasez de alimento también están obligando a los productores a tomar medidas para evitar que aumenten las pérdidas.

¿Cuántos municipios del Huila están afectados?

La situación se extiende por 35 municipios del departamento, de acuerdo con el registro de Fedegán.

Entre los territorios reportados se encuentran Acevedo, Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia y Timaná.

También aparecen municipios como Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Íquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Villavieja y Yaguará.

La extensión territorial de la afectación evidencia que no se trata de un problema concentrado en un solo punto del departamento, sino de una situación que alcanza diferentes zonas dedicadas a la actividad ganadera.

¿Por qué están desplazando al ganado?

Una de las consecuencias más importantes es el traslado de los animales.

Cuando los potreros dejan de contar con suficiente agua y alimento, los productores deben buscar otros lugares donde el ganado pueda mantenerse en mejores condiciones. Esta movilización puede convertirse en una medida para evitar que los animales mueran, pero también representa más gastos y altera el funcionamiento habitual de las fincas.

El desplazamiento, por tanto, no significa que los animales hayan desaparecido del territorio, sino que tuvieron que ser llevados a otros sitios debido a las condiciones que enfrentaban en sus lugares habituales de alimentación y pastoreo.

En el Huila, más de 1.000 animales ya aparecen registrados dentro de esta situación.

¿Cuánto dinero ha perdido el sector ganadero por El Niño?

En el consolidado nacional, Fedegán estima que los fenómenos asociados a El Niño han generado pérdidas por $70.833 millones.

De ese total, $41.518 millones corresponden al valor de los bovinos muertos; $17.537 millones, a la producción que dejó de generarse en carne, leche y derivados; y otros $11.778 millones, a los costos relacionados con el desplazamiento de los animales.

A esto se suman las afectaciones provocadas por los incendios forestales. El gremio calcula pérdidas adicionales por $4.494 millones, relacionadas con animales muertos, producción que dejó de obtenerse y los costos derivados de atender o movilizar el ganado.

En conjunto, el balance nacional asciende a $75.327 millones en pérdidas.

¿Qué pide Fedegán ante este panorama?

Frente a las pérdidas, Fedegán pidió al Gobierno implementar medidas de gestión del riesgo y prevención para enfrentar los efectos de El Niño.

El gremio plantea que la respuesta debe tener en cuenta tanto la protección de los animales como la continuidad de la producción de alimentos.