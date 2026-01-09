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Invima alerta por seis suplementos sin registro sanitario en Colombia: vea el listado

La autoridad sanitaria advirtió sobre la comercialización ilegal de suplementos que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

Supuestos suplementos prohibidos por el Invima
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
02:50 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió en los últimos días varias alertas sanitarias por productos fraudulentos comercializados en Colombia, luego de identificar artículos que no cuentan con registro sanitario y que, en algunos casos, son promocionados atribuyéndoles propiedades farmacológicas o terapéuticas que no han sido autorizadas.

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Las alertas 266, 267, 269 y 277 del 2026 emitidas entre el 26 y el 31 de agosto de 2026 por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, corresponden a productos que pertenecen a diferentes categorías y son comercializados principalmente como suplementos.

¿Cuáles son los productos que alertó el Invima?

La autoridad sanitaria alertó sobre FLEX-A MAGNESIO 1104 mg, mediante la Alerta 269-2026. El producto era promocionado como suplemento dietario y presentaba en su etiqueta una supuesta autorización sanitaria que, al ser revisada por el Invima, no correspondía a la codificación establecida por el instituto. Además, la empresa que figura como fabricante manifestó no tener relación ni responsabilidad sobre el producto.

En la Alerta 267-2026 aparece SHAPE 1TM TABLET, comercializado como suplemento dietario sin registro sanitario. El Invima encontró que en su etiqueta se atribuyen propiedades relacionadas con bajar de peso, controlar el apetito, reducir glucosa y colesterol LDL, prevenir la diabetes y actuar sobre el sueño, el estrés, la memoria y el sistema hormonal. Estas propiedades no han sido autorizadas por la autoridad sanitaria.

Finalmente, la Alerta 266-2026 incluyó RHODIOLA ROSEA CAPSULA, MYO+D-CHIRO INOSITOL y ASHWAGANDHA. Ninguno de estos productos aparece registrado ante el Invima como suplemento dietario, medicamento, producto fitoterapéutico u homeopático. Además, se promocionan con supuestas propiedades relacionadas con el sueño, el estrés, la memoria y el sistema hormonal.

Lista de productos incluidos en las alertas

  • URODOC suplemento dietético.
  • FLEX-A MAGNESIO 1104 mg.
  • SHAPE 1TM TABLET.
  • RHODIOLA ROSEA CAPSULA.
  • MYO+D-CHIRO INOSITOL.
  • ASHWAGANDHA.

¿Qué recomienda el Invima si tiene alguno de estos productos?

El principal llamado del Invima es abstenerse de adquirir y utilizar los productos incluidos en las alertas, debido a que no cuentan con un registro sanitario que los ampare. La ausencia de esta autorización implica que no han sido evaluados por la autoridad sanitaria bajo las condiciones correspondientes de calidad, seguridad y eficacia.

La entidad advierte además que en los productos fraudulentos se desconoce información como su composición real, procedencia, trazabilidad, fabricación y condiciones de almacenamiento y transporte. Por esa razón, la recomendación se extiende a medicamentos, productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios que se comercialicen sin un registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos a través de internet, redes sociales o cadenas de mensajería.

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