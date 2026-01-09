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Oficial: Junior de Barranquilla tiene nuevo director técnico

Tras la salida de Alfredo Arias y rumores de varios entrenadores experimentados, se confirmó a una leyenda 'juniorista' como nuevo entrenador del equipo principal.

Viera nuevo entrenador de Junior.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
12:27 p. m.
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Después de iniciar la Liga Betplay 2026-II sin ninguna victoria y solo dos puntos en 5 partidos, Junior de Barranquilla despidió a Alfredo Arias como entrenador del equipo y rápidamente empezaron a sonar varios nombres para hacerse cargo del bicampeón de Colombia, entre ellos Jorge Luis Pinto, Alberto Gamero o Juan Carlos Osorio.

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Sin embargo, el primer nombre que saltó a la mesa fue el de Sebastián Viera, leyenda e ídolo del club, y finalmente fue confirmado este 1 de septiembre en las redes oficiales del club 'tiburón. El portero uruguayo alzó 7 títulos oficiales con Junior y registró 638 partidos jugados. Además, durante sus 12 años en el club, celebró 13 goles gracias a su cualidad para cobrar tiros libres.

Experiencia como entrenador

Viera inició su carrera como entrenador oficialmente en la temporada 2024, cuando se hizo cargo del primer equipo del Real Cartagena en la segunda división del fútbol colombiano. En 28 partidos disputados, firmó 17 victorias, 3 empates y 8 derrotas; a pesar de iniciar con un rendimiento aceptable, en 2025 dejó el cargo después de una mala racha.

"Su liderazgo, compromiso sentido de pertenencia y conexión con la afición marcaron una época y lo convirtieron en un verdadero símbolo de la familia rojiblanca", escribió el club en el comunicado oficial anunciando a su nuevo entrenador.

Estará acompañado por Mario Roberto Viera como asistente técnico y Ramón Vásquez como preparador físico.

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Primeros retos para Sebastián Viera en Junior

Tras quedar eliminado de la Copa Colombia a manos de Barranquilla FC y afuera de copas internacionales, Junior deberá concentrarse únicamente en la liga local; el primer reto que tendrá Viera como entrenador será el próximo 5 de septiembre, cuando reciba a Jaguares por la novena fecha de la Liga Betplay. Vale recordar que el 'tiburón' tiene tres partidos aplazados, que, en caso de lograr resultados positivos, mejorará considerablemente su puesto en la tabla de posiciones.

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