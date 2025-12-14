¡Bombazo en el mercado! Deportivo Cali llegó a un acuerdo con goleador argentino

El Deportivo Cali empezó a mover sus fichas de cara al próximo año. Con la permanencia en primera como principal objetivo, el club verdiblanco ya dio el primer paso en la planificación deportiva para 2026 y avanza en la conformación de un plantel que le permita alejarse definitivamente de la zona roja del descenso.

En medio de ese panorama, la dirigencia alcanzó un principio de acuerdo con un delantero extranjero que conoce bien el fútbol colombiano y que ya dejó huella en Palmaseca.

¿Cuál es el nuevo delantero elegido por el Deportivo Cali?

El atacante argentino Juan Ignacio Dinenno, de 31 años, es el jugador con el que el Deportivo Cali llegó a un acuerdo inicial para convertirse en su primer refuerzo de la temporada 2026.

El delantero ya vistió la camiseta azucarera en 2019, año en el que se consolidó como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Durante su primera etapa en el club, Dinenno disputó 60 partidos oficiales entre Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana. En ese periodo, aportó 28 goles y seis asistencias, números que lo posicionaron como uno de los delanteros más efectivos del plantel y que hoy motivan su regreso.

La institución confirmó el avance en las negociaciones a través de un comunicado oficial, en el que informó que el acuerdo aún depende de la realización de los exámenes médicos y de la firma del contrato correspondiente.

Deportivo Cali y el refuerzo clave para evitar el descenso

El regreso de Dinenno se da en un contexto complejo para el Deportivo Cali. El equipo ocupa actualmente el puesto 16 en la tabla del descenso, con 83 puntos y un promedio cercano a 1.06, situación que obliga a sumar desde la primera jornada del próximo año.

No obstante, la llegada del delantero argentino genera expectativa, aunque también cautela. En las últimas temporadas, el atacante sufrió dos roturas de ligamento cruzado anterior, un antecedente que será evaluado minuciosamente por el cuerpo médico del club en la sede deportiva de Pance.

Si supera satisfactoriamente los chequeos, Dinenno se integrará oficialmente al proyecto deportivo liderado por Alberto Gamero.