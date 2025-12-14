CANAL RCN
Deportes

¡Bombazo en el mercado! Deportivo Cali llegó a un acuerdo con goleador argentino

Deportivo Cali avanza en la llegada de un delantero con pasado verdiblanco y goleador: llegaron a un principio de acuerdo.

Alberto Gamero Deportivo Cali
FOTO: @AsoDeporCali - X

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Deportivo Cali empezó a mover sus fichas de cara al próximo año. Con la permanencia en primera como principal objetivo, el club verdiblanco ya dio el primer paso en la planificación deportiva para 2026 y avanza en la conformación de un plantel que le permita alejarse definitivamente de la zona roja del descenso.

Fecha, hora y TV: así se jugará la final de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por Copa BetPlay
RELACIONADO

Fecha, hora y TV: así se jugará la final de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por Copa BetPlay

En medio de ese panorama, la dirigencia alcanzó un principio de acuerdo con un delantero extranjero que conoce bien el fútbol colombiano y que ya dejó huella en Palmaseca.

¿Cuál es el nuevo delantero elegido por el Deportivo Cali?

El atacante argentino Juan Ignacio Dinenno, de 31 años, es el jugador con el que el Deportivo Cali llegó a un acuerdo inicial para convertirse en su primer refuerzo de la temporada 2026.

El delantero ya vistió la camiseta azucarera en 2019, año en el que se consolidó como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Durante su primera etapa en el club, Dinenno disputó 60 partidos oficiales entre Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana. En ese periodo, aportó 28 goles y seis asistencias, números que lo posicionaron como uno de los delanteros más efectivos del plantel y que hoy motivan su regreso.

Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay
RELACIONADO

Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay

La institución confirmó el avance en las negociaciones a través de un comunicado oficial, en el que informó que el acuerdo aún depende de la realización de los exámenes médicos y de la firma del contrato correspondiente.

Deportivo Cali y el refuerzo clave para evitar el descenso

El regreso de Dinenno se da en un contexto complejo para el Deportivo Cali. El equipo ocupa actualmente el puesto 16 en la tabla del descenso, con 83 puntos y un promedio cercano a 1.06, situación que obliga a sumar desde la primera jornada del próximo año.

No obstante, la llegada del delantero argentino genera expectativa, aunque también cautela. En las últimas temporadas, el atacante sufrió dos roturas de ligamento cruzado anterior, un antecedente que será evaluado minuciosamente por el cuerpo médico del club en la sede deportiva de Pance.

El picante cruce entre Teófilo Gutiérrez y un periodista en la rueda de prensa tras victoria de Junior
RELACIONADO

El picante cruce entre Teófilo Gutiérrez y un periodista en la rueda de prensa tras victoria de Junior

Si supera satisfactoriamente los chequeos, Dinenno se integrará oficialmente al proyecto deportivo liderado por Alberto Gamero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

Fecha, hora y TV: así se jugará la final de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por Copa BetPlay

Cartagena

Ironman 70.3 Cartagena: Flavia Castro conquistó su categoría y clasificó al Mundial

Copa BetPlay

Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay

Otras Noticias

Venezuela

Activistas venezolanos, víctimas de atentado en Bogotá, denuncian falta de avances en la investigación

Según afirmó, hasta el momento no se han identificado responsables materiales ni intelectuales, ni se les ha informado una hipótesis oficial sobre los móviles del atentado.

Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, Chile tiene como favorito al candidato que representa la ultraderecha.

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Sena

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro