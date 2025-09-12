El plan de Álvaro Montero para ir al Mundial 2026 ante la falta de minutos en Vélez

El panorama deportivo de Álvaro Montero dio un giro inesperado este semestre, ya que se fue para Argentina siendo un referente de Millonarios a ser suplente en Vélez Sarsfield. Pese a su calidad y seguridad en el arco, el guardameta tuvo que pasar en el banquillo.

Hoy el arquero colombiano se enfrenta a una disyuntiva determinante para su futuro. Aunque sigue contemplado en el universo de convocados de la Selección Colombia, su falta de continuidad en Vélez Sarsfield empieza a jugarle en contra justo cuando se acerca el año clave para definir la lista final al Mundial 2026.

Con apenas dos partidos disputados desde su llegada al club argentino, el guardameta entiende que sostener un lugar en el combinado nacional dependerá, principalmente, de encontrar un equipo donde pueda ser titular desde comienzos de 2026.

Álvaro Montero analiza una salida inmediata de Vélez

El semestre en Vélez estuvo lejos de lo esperado. A pesar de su contrato vigente hasta diciembre de 2026, con opción de compra incluida, Montero prácticamente no tuvo protagonismo: sumó solo 152 minutos oficiales, siempre relegado al banco de suplentes.

Esa situación encendió las alarmas en su entorno, pues los arqueros necesitan competencia constante para mantener su nivel, más aún cuando buscan un cupo a un Mundial.

De acuerdo con información revelada por Julián Capera, el jugador estaría evaluando la terminación anticipada de su préstamo para abrir camino a una transferencia en enero. La necesidad de jugar lo antes posible ha llevado a Montero a considerar seriamente opciones fuera de Argentina y, especialmente, fuera del banco de suplentes.

¿Qué liga podría entrar en el camino de Álvaro Montero?

Millonarios, club dueño de sus derechos deportivos, se mantiene atento a cualquier movimiento. Aunque la puerta del regreso siempre está abierta, las prioridades del guardameta apuntan a otro destino.

La intención del arquero es continuar en el fútbol internacional y llegar a un equipo donde pueda disputar minutos inmediatamente, con el primer semestre de 2026 como ventana crucial para convencer al técnico Néstor Lorenzo.

En ese sentido, todo indica que Montero tendría en su radar alternativas en la Liga MX, campeonato que lo seduce por su competitividad, por la posibilidad real de conseguir titularidad y al estar en uno de los países anfitriones del Mundial.

Mientras tanto, Vélez deberá definir si facilita su salida anticipada o si busca retenerlo pese a los pocos minutos que le dio durante el 2025.