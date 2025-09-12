Lucas González reveló si dejaría al Deportes Tolima por una oferta económica más alta

Deportes Tolima atraviesa una temporada que quedará registrada en su historia reciente, no solo por su llegada a la final de la Liga BetPlay II-2025, sino por la determinación pública de su entrenador, Lucas González, de sostener el proyecto que ha llevado al club a pelear por el campeonato.

RELACIONADO Esto es lo que necesita Nacional para clasificar a la Copa Libertadores de 2026

Mientras el equipo se prepara para disputar la estrella ante Junior de Barranquilla, el técnico bogotano dejó un mensaje contundente en rueda de prensa: no abandonará al conjunto ‘pijao’, sin importar la magnitud de las ofertas económicas que provengan de otros clubes.

Lucas González sueña con Deportes Tolima

El técnico vive uno de los capítulos más sólidos de su carrera. Después de meses complejos en los que incluso estuvo lejos de los banquillos, González encontró en Ibagué un ambiente de trabajo que, según él mismo, encaja con la visión que tiene para su trayectoria.

Recordó que pasó casi un año sin dirigir y que, tras experiencias rápidas pero intensas en el fútbol colombiano y argentino, buscaba un lugar donde se construyera un proceso estable.

Esa sintonía, según él, la halló en la institución vinotinto, donde la directiva, el plantel y su cuerpo técnico se han alineado en torno a un mismo propósito: competir con solidez pese a tener un presupuesto menor al de otros clubes grandes del país.

Yo del Tolima no me voy a ir por plata. Yo quiero estar acá muchísimo tiempo. Yo mismo me pregunto qué puede hacer mi cuerpo técnico después de segundo semestre, tercer semestre o cuarto semestre. Pero lo que puedo asegurar es que de acá por plata no me voy a ir

Lucas González confía en el proyecto deportivo de los 'pijaos'

Más allá del presente competitivo, la continuidad del entrenador también se proyecta hacia los compromisos internacionales del próximo año. Con la clasificación asegurada a la Copa Libertadores, González reafirmó su intención de conducir al Tolima en ese reto continental.

Aseguró que desea disfrutar ese logro con su cuerpo técnico y que la estabilidad alcanzada en el club responde a un modelo serio, eficiente y coherente con las metas de largo plazo.

El estratega enfatizó que su renuncia a ofertas económicas no se trata de un gesto aislado, sino de una convicción sobre la importancia de culminar los procesos que se construyen con esfuerzo. “Aquí queremos seguir mucho tiempo”, dijo, subrayando que el valor del proyecto supera cualquier cifra que puedan ofrecerle.

Mientras la final contra Junior se acerca, la unión entre club y entrenador fortalece el ambiente en el Manuel Murillo Toro. Si el Tolima levanta el trofeo, no solo celebrará un título: también la consolidación de un proceso que, según González, apenas comienza.