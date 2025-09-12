CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 9 de diciembre

Consulta aquí el resultado del Super Astro Luna del 9 de diciembre: número ganador, signo y detalles del sorteo de hoy. ¿Eres uno de los afortunados?

Foto: redes sociales

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
07:52 p. m.
Este martes 9 de diciembre muchos colombianos esperaban con ilusión conocer el desenlace del sorteo del Super Astro Luna.

Con el sorteo oficial de la noche, Super Astro Luna reveló su combinación ganadora para este 9 de diciembre, cuyo número es XXX y el signo zodiacal es YYY.

Como en cada edición, la apuesta correcta requiere tanto acertar las cuatro cifras como el signo zodiacal elegido para llevarse el premio mayor.

Para quienes no acierten el número completo, el juego ofrece modalidades secundarias: si coinciden las tres últimas cifras o incluso solo las dos últimas cifras —siempre junto con el signo correcto— también hay premios, aunque menores que el principal.

¿Cómo y cuándo se conoce el resultado?

El sorteo de Super Astro Luna se realiza cada noche y se transmite en vivo por televisión; adicionalmente, los resultados se publican minutos después en páginas oficiales y portales de loterías.

Para reclamar un premio, los ganadores deben conservar el tiquete original y, dependiendo del monto, cumplir con requisitos de verificación de identidad y datos personales, de acuerdo con la reglamentación vigente para juegos de azar.

