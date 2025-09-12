Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La emoción por el Mundial 2026 se vive con emoción, pero también con preocupación entre los hinchas colombianos por los altos costos que implica asistir a la cita mundialista, pero especialmente a Miami, sede del esperado duelo entre la Selección Colombia y Portugal.

El encuentro más atractivos del grupo, revive un choque estelar: James Rodríguez frente a Cristiano Ronaldo, una cita que ha disparado la demanda de boletas, tiquetes y hospedajes.

¿Cuánto está costando una boleta revendida para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial?

La disputa por una entrada ha sido intensa. La FIFA ya completó dos sorteos oficiales sin que millones de colombianos lograran un cupo.

Quienes aún esperan asistir deberán apuntarle al tercer sorteo, programado del 11 de diciembre al 13 de enero, o resignarse a comprar boletos en la reventa autorizada en la misma plataforma.

La frustración es evidente: una boleta a precio de la FIFA está alrededor de los 350 dólares, es decir, $1.339.000, si sale favorecido en el sorteo.

Sin embargo, si desea asegurar la boleta por la página de reventa de la misma FIFA la entrada ronda los 1.860 dólares, aproximadamente 7 millones, un precio que muchos consideran desbordado para vivir 90 minutos de fútbol.

La frustración de los hinchas ha sido evidente: la disponibilidad es limitada y la demanda es abrumadora, especialmente porque Miami es una de las ciudades con mayor presencia de colombianos en Estados Unidos.

Tiquetes Bogotá- Miami- Bogotá se dispararon por el Mundial

El panorama aéreo tampoco ayuda. Las aerolíneas han incrementado sus tarifas al ver la pasión de los aficionados y el tradicional vuelo Bogotá–Miami ida y vuelta que en épocas normales puede rondar el millón de pesos, hoy llega a los 3.747.333 pesos colombianos para quienes viajen cerca de la fecha del compromiso.

Este valor ha alimentado el descontento en redes, donde aficionados aseguran que el evento deportivo se está convirtiendo en un lujo solo para privilegiados.

A ello se suma el hospedaje, que aunque en Miami ofrece múltiples opciones, también ha visto un aumento en la demanda.

Incluso alternativas económicas, como los hostales, están alcanzando precios elevados: una noche en habitación compartida ronda los 150.000 pesos colombianos, cifra que se multiplica rápidamente para quienes planean quedarse varios días o quienes deseen hoteles, apartamentos y demás hospedajes privados.

Muchos aficionados compararon estos precios con los de Rusia y Catar, los dos Mundiales anteriores, y afirman que ninguno había registrado costos tan altos en tiquetes aéreos y boletería.

La ampliación a 48 selecciones y tres países anfitriones han generado críticas que apuntan a un Mundial más grande, pero también el más caro.

De esta manera, un viaje mínimo de cuatro días a Miami para ver a la Selección Colombia saldría costoso. Solo en vuelos, ida y vuelta, se irían 3.747.333 pesos colombianos, mientras que cuatro noches en un hostal económico, a 150.000 pesos por noche, sumarían 600.000 pesos adicionales.

A esto habría que añadirle la boleta del partido, que cuesta cerca de 1.860 dólares (más de 7 millones de pesos al cambio aproximado).

En total, la experiencia puede superar fácilmente los 11 millones de pesos, sin contar alimentación, transporte interno ni otros gastos propios del viaje solamente 4 días.