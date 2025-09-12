CANAL RCN
Deportes

Así comenzó la era Pablo Repetto en Santa Fe: el DT tomó la primera decisión de cara al 2026

Pablo Repetto inició su proceso en Santa Fe retrasando las vacaciones del plantel. Conoce por qué tomó esta decisión y cómo avanza el nuevo ciclo.

Pablo Repetto en Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
06:51 p. m.
Independiente Santa Fe vive días de movimiento intenso tras la llegada del técnico uruguayo Pablo Repetto, quien ya asumió el mando deportivo, por lo que el plantel profesional no entrará de inmediato a vacaciones.

El entrenador uruguayo quiere aprovechar cada sesión para conocer a fondo al grupo, evaluar rendimiento, definir posiciones clave y comenzar a perfilar su idea de juego para el 2026, año donde competirán en la Copa Libertadores.

Repetto pidió mantener el ritmo para no perder tiempo en un semestre que será determinante, especialmente por la participación internacional. Su metodología se caracteriza por procesos exigentes, disciplina táctica y alto compromiso físico, aspectos que empezaron a sentirse desde el primer entrenamiento.

Primeros trabajos bajo el nuevo cuerpo técnico de Santa Fe

Repetto llegó acompañado de parte de su cuerpo técnico y desde el primer día mostró que la competencia interna empieza ya. Los jugadores realizaron trabajo físico, espacios reducidos y circuitos tácticos que buscan ajustar automatismos desde temprano.

El entrenador ha sido enfático en que necesita observar a todos antes de autorizar salidas, llegadas o renovaciones. Por eso, varios futbolistas que estaban en duda deberán presentarse y entrenar bajo su mirada.

La dirigencia, por su parte, ha respaldado al uruguayo en la planificación, pues el objetivo es conformar un proyecto sostenible que devuelva al club al protagonismo. Lo único que se conoce es que

Vacaciones aplazadas y preparación adelantada

La decisión de retrasar las vacaciones obedece también al calendario, pues el torneo iniciará temprano y Santa Fe deberá llegar con una base física consolidada.

Además, el técnico busca fortalecer la identidad del equipo desde la pretemporada, una fase que considera clave para su estilo de presión ordenada, transiciones rápidas y solidez defensiva.

Por eso, el plantel mantendrá actividad esta semana y luego recibirá un descanso corto antes de regresar a trabajos formales.

Se habla que trabajarán con Repetto hasta el 17 de diciembre. Luego tendrán unas cortas vacaciones y el 2 de enero deben reingresar, ya con los fichajes, para comenzar pretemporada de cara al 2026.

