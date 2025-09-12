CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso

La ciencia señala que cada persona necesita un tiempo de descanso diferente según su edad, su biología y su estilo de vida.

Alteraciones en el sueño
Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
07:13 p. m.
Es importante aprender a identificar cuántas horas de sueño requiere cada individuo y qué hábitos ayudan a lograr un descanso realmente reparador.

¿Cuántas horas de sueño son necesarias?

La American Heart Association incluyó el sueño adecuado dentro de los ocho hábitos esenciales para cuidar la salud cardiovascular, ubicándolo al mismo nivel que una buena alimentación y la actividad física. En general, se recomienda dormir entre siete y nueve horas por noche.

Dormir lo suficiente no solo protege el corazón: también fortalece el sistema inmunológico y ayuda a regular hormonas importantes relacionadas con el apetito, el estrés y otras funciones fundamentales del cuerpo.

¿Cómo identificar cuántas horas necesita cada persona?

El doctor Tony Cunningham, psicólogo clínico y director del Centro para el Sueño y la Cognición de Boston, explicó que no existe una cifra exacta para todos:

“No todas las personas del planeta necesitan ocho horas de sueño”. “Hay personas que realmente solo necesitan cinco o seis horas, como si su biología y fisiología solo les permitieran, en condiciones óptimas, dormir ese tiempo”, afirmó.

Aunque el promedio recomendado es útil como guía, la realidad es que cada organismo funciona distinto.

Algunas personas, conocidas como “dormidores cortos”, que representan cerca del 5% de la población, pueden dormir solo cinco horas y rendir perfectamente durante el día. Otras, en cambio, necesitan nueve, diez o hasta once horas para sentirse verdaderamente recuperadas.

Lo importante es reconocer las señales del cuerpo y respetar esas necesidades individuales.

La influencia de la cultura y el entorno

Un estudio internacional realizado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC) encontró que la cantidad ideal de horas de sueño también varía según el país y las normas culturales.

Esto demuestra que los hábitos, las rutinas sociales y el estilo de vida influyen tanto como la biología a la hora de determinar cuánto debe dormir cada persona.

