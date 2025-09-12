Shakira rinde emotivo homenaje a Gustavo Cerati en Argentina | VIDEO

La colombiana ofreció un emotivo momento durante su presentación en Buenos Aires, Argentina, donde tuvo el privilegio de “cantar” junto a Gustavo Cerati gracias a un homenaje cargado de tecnología y nostalgia.

Así fue la interpretación de Shakira en Argentina

Shakira se presentó en el estadio Vélez Sarsfield como parte de su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, un show que reunió a más de 45 mil asistentes que esperaban verla interpretar sus más grandes éxitos.

Sin embargo, uno de los momentos más memorables de la noche llegó cuando la artista decidió rendir homenaje al fallecido músico argentino Gustavo Cerati. Con una interpretación llena de emoción, Shakira cantó “Día Especial”, tema que no interpretaba en vivo desde el año 2007.

Durante la presentación, las pantallas del escenario proyectaron imágenes de Cerati recreadas con inteligencia artificial, creando la ilusión de que ambos compartían nuevamente el escenario. Este detalle sorprendió al público y generó una atmósfera profundamente emotiva, cargada de nostalgia y gratitud.

Antes de finalizar, la barranquillera dedicó unas palabras al artista argentino, recordando su amistad y el impacto que tuvo en su vida:

“Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre”.

Reacciones en redes y proyección internacional

El homenaje rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video del emotivo momento y expresaron su admiración tanto por Shakira como por Cerati.

Los comentarios resaltaron la sensibilidad del gesto y la manera en que la cantante supo honrar la memoria del ícono del rock latino.

A pesar de que la gira ya ha sido catalogada como un éxito rotundo a nivel internacional, este tipo de momentos confirman que Shakira sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes del mundo, capaz de conectar con diversas generaciones y culturas a través de su música y sus presentaciones en vivo.