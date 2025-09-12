Escudo protector de Chernóbil ya no contiene la radiación, según la ONU

Chernóbil se ha convertido en una de las zonas más enigmáticas del planeta tierra a raíz del accidente nuclear, ocurrido en 1986, que liberó y expulsó material radioactivo generando miles de afectaciones tanto a trabajadores de la planta y demás habitantes de las zonas aledañas.

Sin embargo, la catástrofe ha vuelto a tomar los titulares de la prensa internacional a raíz de la más reciente advertencia de la ONU en donde se dio a conocer que el escudo protector que cubre el reactor nuclear ya no cumple su principal función.

¿Qué está pasando en Chernóbil?

Según los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se logró identificar que la estructura del escudo protector del reactor ha perdido algunas de sus funciones de seguridad primarias como la capacidad de aislamiento.

Según las autoridades, esto se ha dado a raíz del más reciente ataque con drones a principio de año, por parte de Rusia, que ocasionó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.

La explosión del reactor en Chernóbil llevó a la creación de un sarcófago, sobre el reactor nuclear, con una vida útil de 30 años para evitar fugas de material radioactivo concentrado. No obstante, nació la necesidad de construir una cubierta protectora con una vida útil para los próximos 100 años.

Pese a que los inspectores explicaron que no se produjeron daños permanentes en las estructuras, gracias a distintas reparaciones que se realizaron en el techo, Rafael Grossi, director general de la OIEA, manifestó la importancia de realizar una “restauración oportuna e integral” para evitar la degradación y “garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.

“Las subestaciones eléctricas son absolutamente indispensables para suministrar la electricidad que todas las centrales nucleares necesitan para la refrigeración de los reactores y otros sistemas de seguridad. También son necesarias para distribuir la electricidad que producen a los hogares y la industria", agregó Grossi para la BBC.

RELACIONADO Ola gigante arrastró a varios bañistas y cuatro perdieron la vida en la isla española de Tenerife

Control nuclear en Chernóbil

Por su parte, el organismo de control de la ONU ha evaluado la infraestructura energética de Ucrania, mientras continúan algunos de los ataques por parte de Rusia.