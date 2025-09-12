“Decisiones llevaron al partido a marginarlo”: Paola Holguín sobre el escándalo de Miguel Uribe Londoño

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, las precandidatas presidenciales del Centro Democrático hablaron de la compleja situación que se presentó en el interior del partido tras la decisión de apartar del proceso a Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe Turbay.

Uribe Londoño recogió las banderas de su hijo asesinado en un magnicidio perpetrado el pasado 7 de junio, durante un evento de campaña, en el barrio Modelia, del occidente de Bogotá.

Sin embargo, el padre de Miguel Uribe Turbay, quien representaría a su hijo en sus aspiraciones presidenciales dentro del partido fue expulsado del proceso. Las precandidatas se refirieron a lo que ocurrió en el interior de la colectividad

Paola Holguín habló de los pulsos políticos dentro del Centro Democrático

Paola Holguín:

El tema de Miguel Uribe para nosotros fue un golpe desgarrador y un golpe que creo no se va a superar.

“Nosotros, inmediatamente sucede ese hecho trágico, suspendimos la campaña porque nadie es capaz de hacerlo sobre la sangre de un compañero. Eso era inadmisible y era moralmente imposible y ninguno de nosotros sentía que debía ser así”, dijo inicialmente.

“Después nosotros decidimos que, si Miguel superaba esa etapa, él sería el candidato, pero tuvimos ese desenlace terrible”, confirmó.

Luego viene el tema del papá y ahí fueron más unas decisiones, unos comportamientos sobre los cuales no me quiero referir, que llevaron al partido a tomar la decisión de marginarlo del proceso.

María Fernanda Cabal sobre la salida de Miguel Uribe Londoño

María Fernanda Cabal:

Cuando pasó el atentado de Miguel, a mí se me vino una película como volver al pasado. Volvimos a ver lo peligroso que es el ejercicio de la política en un país que entrega todo tipo de gabelas a los bandidos. El bandido hace lo que le da la gana y para ellos tienen justicia transicional, justicia de liposucción, como le digo yo. El resto no, el resto para la ordinaria.

Fue una sensación de indefensión, de duelo, de impotencia. (…) Siento que lo de Miguel es un campanazo de un país que entiende que salvamos la democracia o no vamos a tener paz.

Asimismo, señaló que “en buena parte es culpa de la clase política, su capacidad transaccional, que además empezó con el Acuerdo de La Habana, donde Juan Manuel Santos en su punto cuatro, arrodilló el Estado para que pidiera permiso para poder erradicar. Y desafortunadamente después se relajó la erradicación y llegamos a este gobierno de “la paz cocal” que parece que las mesas de negociación costaron”.

Paloma Valencia y lo que pasó en el CD tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Paloma Valencia:

“Creo que este ha sido un partido que supo encarar una de las decisiones más difíciles que uno tiene que tomar y es que asesinar un compañero de viaje, un compañero con el que había una emulación, pero que finalmente compartíamos un sueño de una Colombia segura, un sueño de una Colombia con oportunidades, un sueño de una Colombia de Estado pequeño, que todas las ideas de Miguel son las ideas de nuestro partido”, indicó.

Procedimos con la mayor generosidad y con el mayor respeto.

Al mismo tiempo, envió un mensaje a la familia del senador:

“Desde aquí también le digo a toda la familia de Miguel y a todos sus seguidores, este partido va a honrar su memoria. La muerte de Miguel no va a ser en vano porque vamos a recuperar a Colombia su democracia, su seguridad y vamos a construir para Alejandro como para todos los niños, una Colombia como la que nos merecemos, donde nadie, ningún niño vuelva a sentir el asesinato de su padre, donde ningún político tenga que silenciar su voz porque lo asesina, donde los presidentes no estigmaticen y no persigan”.