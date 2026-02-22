América de Cali hizo la tarea ante Jaguares y movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Este domingo 22 de febrero, se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga BetPlay los cuales dejaron movimientos importantes en la tabla de posiciones de cara a la definición de los equipos se clasificarán a cuadrangulares finales.

América de Cali protagonizó el cierre de la jornada recibiendo a Jaguares de Córdoba en el estadio Pascual Guerrero, donde el equipo sufrió más de la cuenta para abrir el marcador, pero finalmente lograron imponerse en casa.

El equipo ganó por 3-0 con goles de sus refuerzos. El delantero ecuatoriano Daniel Valencia abrió el marcador tras una gran jugada individual del venezolano Darwin Machís. Posteriormente, Yeison Guzmán amplió la ventaja tras un cobro de tiro libre y liquidó todo con un cobro desde el punto penal.

Los dirigidos por el técnico David González vuelven al triunfo tras un tropiezo en su visita a Junior en Barranquilla. Con esto, llegan a 13 puntos en el campeonato y se meten al podio en la tabla, por detrás de las revelaciones, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

Los otros resultados este domingo en la Liga BetPlay

A primera hora, Independiente Santa Fe recibió a Junior de Barranquilla en el estadio 'El Campín', donde los locales lograron imponer condiciones ganando por 2-1 y rompieron una mala racha de tres juegos sin triunfos, acercándose a zona de clasificación.

Más tarde, en Tunja, Boyacá Chicó puso un ladrillo más a su camino rumbo a la segunda división del fútbol colombiano, pues volvió a perder, esta vez ante Águilas Doradas de Rionegro, que también hace méritos y escala algunas posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tras los triunfos de América, Santa Fe y Águilas Doradas, así quedó la tabla de posiciones del fútbol colombiano.