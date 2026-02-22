CANAL RCN
Deportes

América de Cali hizo la tarea ante Jaguares y movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El equipo de David González regresó al triunfo en el Pascual Guerrero y vuelve a meterse en zona de clasificación a cuadrangulares finales.

FOTO: América de Cali

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
10:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 22 de febrero, se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga BetPlay los cuales dejaron movimientos importantes en la tabla de posiciones de cara a la definición de los equipos se clasificarán a cuadrangulares finales.

Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'
RELACIONADO

Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'

América de Cali protagonizó el cierre de la jornada recibiendo a Jaguares de Córdoba en el estadio Pascual Guerrero, donde el equipo sufrió más de la cuenta para abrir el marcador, pero finalmente lograron imponerse en casa.

El equipo ganó por 3-0 con goles de sus refuerzos. El delantero ecuatoriano Daniel Valencia abrió el marcador tras una gran jugada individual del venezolano Darwin Machís. Posteriormente, Yeison Guzmán amplió la ventaja tras un cobro de tiro libre y liquidó todo con un cobro desde el punto penal.

Los dirigidos por el técnico David González vuelven al triunfo tras un tropiezo en su visita a Junior en Barranquilla. Con esto, llegan a 13 puntos en el campeonato y se meten al podio en la tabla, por detrás de las revelaciones, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

Los otros resultados este domingo en la Liga BetPlay

A primera hora, Independiente Santa Fe recibió a Junior de Barranquilla en el estadio 'El Campín', donde los locales lograron imponer condiciones ganando por 2-1 y rompieron una mala racha de tres juegos sin triunfos, acercándose a zona de clasificación.

Más tarde, en Tunja, Boyacá Chicó puso un ladrillo más a su camino rumbo a la segunda división del fútbol colombiano, pues volvió a perder, esta vez ante Águilas Doradas de Rionegro, que también hace méritos y escala algunas posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tras los triunfos de América, Santa Fe y Águilas Doradas, así quedó la tabla de posiciones del fútbol colombiano.

  1. Internacional – 17 puntos
  2. Pasto – 15 puntos
  3. América – 13 puntos
  4. Once Caldas – 13 puntos
  5. Atlético Nacional – 12 puntos
  6. Tolima – 12 puntos
  7. Junior – 12 puntos
  8. Bucaramanga – 11 puntos
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Teófilo Gutiérrez

Hugo Rodallega se calentó con Teófilo Gutiérrez: así fue el 'picante' cruce

Liga BetPlay

Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'

Radamel Falcao García

Falcao García y el particular video donde los califican como un 'therian': es viral

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Sorpresa total! Colombia votó y hay nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

Este domingo, las votaciones sorprendieron a más de uno y se terminó decidiendo una nueva eliminación en la casa más famosa de Colombia.

Brasil

Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa

El primer tren bala de América Latina gana forma: inversión privada de R$ 60 mil millones.

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca

Elecciones en Colombia

¿Qué opinan las cabezas de lista al Senado de otorgar beneficios judiciales a las bandas criminales para que dejen de delinquir?

Impuestos

Aspirantes al Senado responden: ¿Bajar impuestos a empresas para incentivar inversión y empleo?