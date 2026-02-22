CANAL RCN
Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa

El primer tren bala de América Latina gana forma: inversión privada de R$ 60 mil millones.

Tren de alta velocidad
Imagen de referencia - Freepik

febrero 22 de 2026
09:04 p. m.
El proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre São Paulo y Rio de Janeiro avanza como una de las iniciativas de infraestructura más relevantes de Brasil en las últimas décadas.

Autorizado por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) en 2023, la empresa privada TAV Brasil planea construir y operar por 99 años una línea férrea dedicada de alta velocidad que transformará la movilidad en el eje sudeste del país.

TAV Brasil: el primer tren bala de América Latina en fase concreta

Con un trazado de aproximadamente 417 km, el corredor conectará directamente São Paulo y Rio de Janeiro, con paradas intermedias en São José dos Campos (SP) y Volta Redonda (RJ).

El proyecto, 100% financiado con recursos privados y estimado en alrededor de R$ 60 mil millones (equivalente a unos 10-12 mil millones de dólares), busca competir con el transporte aéreo en una de las rutas más demandadas del continente.

Cronograma actualizado y desafíos regulatorios

Según declaraciones recientes del CEO de TAV, Bernardo Figueiredo, al medio Brasil a Poder360, el inicio de las obras está previsto para 2028 (postergado desde el plazo original de 2027 debido a demoras en el licenciamiento ambiental por parte del IBAMA, sobrecargado con prioridades del PAC).

La operación comercial con pasajeros se proyecta para 2033 tras estos retrasos. El Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental (EVTEA) se encuentra en fase avanzada, con expectativa de conclusión hacia fines de 2026 para avanzar en permisos definitivos.

El tren alcanzará velocidades operativas de hasta 320 km/h (con picos de 350 km/h en pruebas), reduciendo el tiempo de viaje entre las dos metrópolis a aproximadamente 1 hora y 45 minutos (105 minutos), frente a las más de 5-6 horas por carretera o el tiempo total del avión considerando traslados y check-in.

