¿Qué opinan las cabezas de lista al Senado de otorgar beneficios judiciales a las bandas criminales para que dejen de delinquir?

Durante El Debate de la Gente, organizado por Noticias RCN, Citytv, el diario El Tiempo y La FM, las cabezas de lista al Senado evaluaron la política de paz total y la opción de otorgar beneficios judiciales a bandas criminales a cambio de que dejen de delinquir.

Su conversación ocurre en un momento en el que el país registra serios retrocesos en materia de seguridad en las regiones. Dan cuenta de ello las cifras de desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas a la población y reclutamiento de menores.

La política de paz total llega al 2026 cojeando. Los diálogos que mayor avance han registrado son los que mantiene el Gobierno con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

El proceso con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes es frágil y ha recibido numerosas críticas por el actuar criminal de alias Calarcá. El que llevaba el Gobierno con el ELN se encuentra suspendido tras el paro armado y la situación con el Clan del Golfo es crítica, al tratarse del grupo criminal más grande del país.

Carolina Corcho: “No se pueden hacer mesas de negociación sin unos mínimos”

La candidata por el Pacto Histórico y exministra de Salud, Carolina Corcho, insistió, como candidata del Gobierno, en que debe replantearse la política de paz total. En sus palabras, no puede instalarse una mesa de negociaciones sin unos mínimos, como “el no reclutamiento de menores, los ceses al fuego, el no secuestro y el no asesinato de líderes y lideresas sociales”.

Sin embargo, ante “un vacío jurídico” en el marco de sometimiento a la justicia, dijo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno del Cambio en el Congreso “va a permitir es que esos diálogos que se han adelantado con grupos armados sin reconocimiento político, ligados al narcotráfico, puedan tener rebajas de penas a cambio de parar la guerra, desmontar las estructuras criminales, reparar a las comunidades y decir la verdad cuando no han sido derrotados militar, ni política, ni estratégicamente”.

Enrique Gómez: “Los beneficios del sometimiento no pueden excluir penas drásticas”

El candidato del movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, fue tajante en que el país no puede seguir bajo la premisa de “que a los criminales se les trata con cariño, se les negocia, se les entrega la ley, se les dan territorios… esa premisa de que dejen de reclutar niños, sembrar minas quiebrapatas y coca o contaminar el territorio con la minería criminal y después miramos si se desmovilizan”.

Se mantuvo en que el país ha alcanzado un límite con el concepto de paz total y que las autoridades están en su derecho de recurrir al uso de la fuerza, como lo indica la ley.

“Hoy, el crimen campea en gran parte del territorio y los jueces parecen estar del lado de los criminales. La gente se somete en el marco del código penal, con gusto se le escucha en indagatoria y esos beneficios del sometimiento no pueden excluir penas drásticas para los que han delinquido contra el pueblo colombiano”, concluyó.

David Barguil: “No hay que hacer la legislación a la medida de los delincuentes”

El candidato del Partido Conservador, David Barguil, recordó que en la actualidad existen mecanismos legales que permiten al Estado lograr que las estructuras criminales dejen de delinquir a cambio de beneficios judiciales.

Sin embargo, se negó a la idea de “hacer a la medida de los delincuentes una legislación para ver si entonces deciden dejar de delinquir”. Y advirtió que las estructuras criminales se mantendrán fuertes si el Estado no las combate de frente:

“Hay que hablar del tema de fondo, mientras tengamos 300.000 hectáreas de coca, el dólar a 3.600 o 3.700 pesos, extorsión en todas las regiones, minería ilegal, con los precios que hoy tiene el oro, habrá bonanza total en esas estructuras. Todas estas organizaciones están llenas de dinero, comprando armas, reclutando”.

Juan Felipe Lemos: “No podemos confundir la paz”

El candidato por el Partido de la U, Juan Felipe Lemos, dijo que, aunque la paz siempre debe ser un propósito de quienes ocupan cargos públicos, sobre todo en el Congreso, no se puede confundir la “paz con tolerancia y permisividad”.

En sus palabras, las acciones del Gobierno en los últimos años han demostrado que “el orden público en Colombia se ha deteriorado, nos hemos devuelto 30 años, han asesinado a más de 175 militares y policías, perdimos la inteligencia, la capacidad de movilidad de la Fuerza Pública para atender las necesidades en la región, por esa permisividad absoluta que ha confundido paz con la obligación del Estado que tiene de defender la seguridad de los colombianos”.

Carlos Fernando Motoa: “Este Gobierno promueve la cultura de la ilegalidad”

El candidato de la coalición de Cambio Radical y ALMA, Carlos Fernando Motoa, habló con dolor sobre la situación de seguridad en el país, recordando que los secuestros entre 2024 y 2025 aumentaron un 108 % y su departamento, el Valle del Cauca, tiene los mayores índices de masacres y homicidios.

Pero no es todo; sostuvo que “se han triplicado las acciones de los delincuentes contra la Fuerza Pública y este Gobierno no ha hecho nada; promueve la cultura de la ilegalidad con ceses bilaterales indeterminados, con la suspensión de órdenes de capturas. Los narcotraficantes están a sus anchas dominando el territorio nacional. Cifras de la Defensoría exponen que el 70 % de los municipios tienen presencia de los grupos criminales”.

Como cabeza de lista a la que se sumaron dos partidos, propuso desmontar la paz total, darles seguridad a los colombianos aprobando el porte legal de armas y aumentar los recursos destinados a la seguridad del país.

Luis Eduardo Garzón: “No hay plata para hacer más guerra”

El candidato de la Alianza por Colombia, Luis Eduardo Garzón, se mostró de acuerdo con una ley de sometimiento que evite al país un derramamiento de sangre mayor.

Pero fue claro en que “no es diálogo lo que necesitamos. Lo que tiene que definirse es cuáles son las condiciones para negociar, para salir de este rollo, pero no tenemos por qué negarnos”.

Una de sus grandes preocupaciones es la cantidad de dinero que el país ha destinado al conflicto interno sin que se haya solucionado, pero estuvo de acuerdo con otros candidatos en eliminar la política de paz total.

“Avalo a los que dicen que no sigamos con la paz total, pero ¿dejamos de negociar? Toda persona en el Congreso debe buscar que los tiros no sean lo predominante, sino la paz”.

Andrés Forero: “Este Gobierno ha beneficiado a los grupos armados”

El candidato por el Centro Democrático, Andrés Forero, afirmó que el Gobierno Petro benefició con su política de paz total a los grupos armados y, cuenta de ello, son las cifras de homicidios y secuestros en el país. Las más altas de los últimos diez años, según el Ministerio de Defensa.

Mencionó que “el presidente había prometido en campaña que en tres meses iba a desmovilizar al ELN y no solo no lo desmovilizó, permitió que se fortaleciera”, y habló de la ley de sometimiento como “la mayor acción de lavado de activos de la historia del país. Claro, que se sometan, pero en el marco de la ley. No puede ser que no podamos”.

Óscar Ortiz: “Ni la paz total ni la paz parcial”

El candidato de Oxígeno, Óscar Ortiz, habló de los fracasos del actual Gobierno y gobiernos anteriores en los procesos de paz. En sus palabras, “ni la paz total ni la paz parcial han traído paz porque no hay ni verdad ni justicia ni reparación, solo repetición”.

Y descartó los diálogos, al menos de la manera en la que se llevan, como una opción para las víctimas en los territorios: “Este Gobierno montó más mesas que un café de billares. Tenemos que lograr que se respete la ley, que se condenen los culpables y dejar de someter a la ciudadanía en general a los privilegios de unos pocos armados que nos quieren extorsionar permanentemente”.

Juan Sebastián Gómez: “Paz sí, pero no así”

El candidato de la coalición Ahora Colombia, Juan Sebastián Gómez, mantuvo su compromiso con la paz y la posibilidad de generar acuerdos, pero hizo un llamado al Gobierno nacional y a los candidatos a la presidencia, que resumió en una frase: “Paz sí, pero no así”.

Detalló que “un asunto es un acuerdo y otro asunto es una negociación” y, bajo ese orden de ideas, dio la bienvenida a “los acuerdos, cuando grupos se quieren someter, dejar sus armas y entregarse al Gobierno y a las posibilidades de la vida civil; pero una negociación es otra cosa y los grupos a los que hoy nos enfrentamos son grupos que se mueven con fines económicos, mafiosos, no son grupos que tengan un estatus político”.

Pero, antes de lograr acuerdos, mencionó la necesidad de que el Gobierno someta a los grupos armados y recupere el control territorial, entendiendo que “ya la ley tiene muchas formas de que los criminales se puedan entregar y tener beneficios, pero lo que necesitamos en este momento es recuperar el control territorial. El país ya ha hecho las dos cosas y hay que mirar en el pasado en qué cosas hemos acertado y en qué otras nos hemos equivocado. No podemos volver a cometer los mismos errores”.