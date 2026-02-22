CANAL RCN
Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'

El cuadro 'Cardenal' rompió la sequía de tres partidos sin triunfos y nuevamente vuelve a superar a Junior de Barranquilla en 'El Campín'.

Independiente Santa Fe Junior
FOTO: Santa Fe - X

febrero 22 de 2026
05:59 p. m.
Este domingo 22 de febrero, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se enfrentaron en el compromiso correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay, donde el equipo bogotano logró defender su casa en 'El Campín' y quedarse con los tres puntos.

El equipo 'Cardenal' venía enfrentando una racha complicada recientemente, pues llevaba tres juegos consecutivos sin triunfos en liga, pero lograron reponerse ante la poderosa nómina de Junior, repitiendo lo sucedido en la Superliga 2026. Ahora, están a pocos puntos de los primeros ocho de la tabla.

Así fue el triunfo de Santa Fe ante Junior

Independiente Santa Fe logró ponerse en ventaja desde los primeros minutos de partido gracias a una buena jugada colectiva que terminó con una linda habilitación de Ómar Fernández a Víctor Moreno, quien definió solo debajo del arco.

Unos minutos más tarde, Junior de Barranquilla empató las acciones gracias a un cobro desde el punto penal, el cual fue marcado por Luis Fernando Muriel. La infracción se pitó tras una revisión en el VAR, donde se evidenció un golpe del portero Mosquera Marmolejo a Cristian Barrios.

En el segundo tiempo Iván Scarpeta logró romper la igualdad tras ganarle a todos en el área en un tiro de esquina, marcando tras un potente remate de cabeza y consolidando de esta manera el doblete de asistencias para Fernández Frasica.

La irregularidad de Junior de Barranquilla

El actual campeón de la Liga BetPlay sigue sin encontrar regularidad. El equipo venía de superar a un fuerte América de Cali en casa, pero en la fecha anterior cayeron frente a Once Caldas en su visita al Palogrande de Manizales.

La derrota en la Superliga ante Santa Fe venía marcada por una derrota frente a Deportes Tolima. Tienen 12 puntos, sumando las victorias frente a Millonarios, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.

