Falcao García y el particular video donde los califican como un 'therian': es viral

En medio de lo viral que ha sido el tema de los 'therians' en redes sociales, esa comunidad de personas que se identifica parcialmente como un animal, un influencer quiso unirse a la dinámica en su contenido, por lo que terminó mencionando a Falcao García.

Se trata del periodista Iker Ruiz, conocido en redes como 'elefútbol', quien ganó popularidad con sus videos de narraciones emotivas sobre jugadores o equipos. En esta oportunidad, señaló que Falcao es "el therian a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo".

¿Por qué dijo que Falcao era un 'therian'?

En el video de 'elefútbol', hizo este comentario sobre los 'therians' basado en el apodo característico de Falcao: el 'Tigre', por lo que recordó el mejor momento en la carrera del delantero colombiano, cuando brilló en el Atlético de Madrid.

"Cada disparo era un zarpazo directo al corazón del rival y cada gol era un rugido al viento", comentó. Posteriormente, recordó la carrera del goleador hasta su llegada a Millonarios, sumándose al debate sobre su posible convocatoria al Mundial.

Los comentarios sobre el video de Falcao y los 'therians'

Tras la publicación de este video, muchos resaltaron lo emotivo del relato, reconociendo la grandeza de Radamel Falcao en el fútbol mundial. Sin embargo, muchos cuestionaron el hecho de que lo haya denominado como un 'therian', una tendencia que ha marcado controversias.

"Mano tráteme serio, cómo le va a decir therian a Falcao", dijo un usuario en TikTok que acumuló decenas de likes. Otro escribió. "Cómo vas a insultar a Falcao llamándolo therian".