CANAL RCN
Deportes

Falcao García y el particular video donde los califican como un 'therian': es viral

"Un 'therian' a la altura de Cristiano y Messi": reconocido influencer causa controversia al ponerle polémico apodo al delantero colombiano.

Falcao García therian Tigre
FOTO: @Falcao - IG | Freepik

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
04:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de lo viral que ha sido el tema de los 'therians' en redes sociales, esa comunidad de personas que se identifica parcialmente como un animal, un influencer quiso unirse a la dinámica en su contenido, por lo que terminó mencionando a Falcao García.

VIDEO| Therian fue captado comiendo croquetas de perro
RELACIONADO

VIDEO| Therian fue captado comiendo croquetas de perro

Se trata del periodista Iker Ruiz, conocido en redes como 'elefútbol', quien ganó popularidad con sus videos de narraciones emotivas sobre jugadores o equipos. En esta oportunidad, señaló que Falcao es "el therian a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo".

¿Por qué dijo que Falcao era un 'therian'?

En el video de 'elefútbol', hizo este comentario sobre los 'therians' basado en el apodo característico de Falcao: el 'Tigre', por lo que recordó el mejor momento en la carrera del delantero colombiano, cuando brilló en el Atlético de Madrid.

"Cada disparo era un zarpazo directo al corazón del rival y cada gol era un rugido al viento", comentó. Posteriormente, recordó la carrera del goleador hasta su llegada a Millonarios, sumándose al debate sobre su posible convocatoria al Mundial.

Los comentarios sobre el video de Falcao y los 'therians'

Tras la publicación de este video, muchos resaltaron lo emotivo del relato, reconociendo la grandeza de Radamel Falcao en el fútbol mundial. Sin embargo, muchos cuestionaron el hecho de que lo haya denominado como un 'therian', una tendencia que ha marcado controversias.

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia
RELACIONADO

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

"Mano tráteme serio, cómo le va a decir therian a Falcao", dijo un usuario en TikTok que acumuló decenas de likes. Otro escribió. "Cómo vas a insultar a Falcao llamándolo therian".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz contra las cuerdas: revelan multa que podría tener que pagar en Bayern Múnich

Luis Díaz

¡Imparable! Este fue el 'mágico' drible que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich vs. Frankfurt y es viral

Liga BetPlay

Ganó Nacional, empató Cali y perdió Millonarios: se movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I y así quedó

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

🔴EN VIVO 🔴Siga el minuto a minuto de ‘El debate de la gente’ con las cabezas de lista al Senado

Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen para una alianza histórica con ‘El debate de la gente’ para conocer las propuestas de los candidatos.

Ofertas de empleo

¿No pudo asistir a 'Megaferia de Empleo' en Bogotá? Distrito revela nuevas vacantes

Quienes busquen empleo y no hayan alcanzado a asistir a la 'Megaferia de Empleo' adelantada en Corferias, tienen nuevas oportunidades.

México

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?

Artistas

"El cáncer me está quitando cosas": desgarrador mensaje de reconocida artista tras su diagnóstico

Cuidado personal

Por qué la pérdida de cabello debe tratarse como una condición médica y no solo estética