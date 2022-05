Andrés David Arévalo, un campeón que perdió Colombia en la Vuelta de la Juventud

Días muy difíciles ha vivido el ciclismo colombiano y sobre todo los participantes de la Vuelta a la Juventud, luego de que el pasado jueves 12 de mayo, se diera a conocer el fallecimiento de Andrés David Arévalo, ciclista del equipo Cundeportes Funza Zipa Soacha, que sufrió una fuerte caída en la tercera etapa de la competencia, que hizo que el deportista perdiera la vida.

Luego de darse a conocer la trágica noticia del fallecimiento del deportista, el ciclismo colombiano y todo el deporte en general, se encuentra en luto, ya que, Andrés David, se perfilaba para ser uno de los grandes ciclistas de Colombia en los próximos años, pero lastimosamente una caída, hizo que el país cafetero perdiera a uno de sus mejores ciclistas.

NoticiasRcn.com, tuvo una extensa charla con Olver Rojas, exentrenador de Andrés David Arévalo, quien reveló detalles de los sueños del ciclista de 18 años, que tan solo logró cumplir un sueño, participar en la Vuelta de la Juventud en su primera oportunidad.

En primera instancia, Olver, reveló detalles como inició su relación con Andrés David, siendo un niño aficionado al ciclismo, con una ilusión de convertirse en un grande de este deporte, con una mirada llena de ilusión de poder montar una bicicleta.

“Yo tuve la fortuna de ser el presidente de un equipo que se llama ciclofunza, en los últimos días que estuve al mando del club, llegó Andrés David, siendo un niño, se inscribió al club con la ilusión de hacer del ciclismo un proyecto de vida”, agregó el expresidente.

Durante la charla, Olver mostraba con nostalgia esos momentos que pasaban por su mente, de recordar ese niño, que pelaba y luchaba por sus sueños, pedaleando para convertirse en un deportista grande y poder ayudar a su familia.

“Él cumplió uno de sus sueños, participar en la Vuelta de la Juventud, es su primera oportunidad, Dios lo tenida destinado para que solo corriera tres etapas, él quería ser un campeón, estar en grandes competencias del ciclismo, pero … (voz cortada) lastimosamente esos sueños quedaron allí”, agregó Olver Rojas.

Ya sobre el momento del accidente, reveló algunos detalles, ya que, Olver Rojas se encontraba en la competencia, ubicado en el carro ocho, detrás de pelotón y fue uno de los primeros en llegar al lugar.

“Yo iba muy cerca del lote, por el radio tour avisaron de la caída y lo primero que hicimos fue auxiliar a los muchachos, en el accidente se cayó todo mi equipo (equipo néctar), al momento de llegar me di cuenta de que Andrés estaba en el piso casi inmóvil … (voz llorosa) … Fue un momento muy difícil, la verdad” agregó.

Olver, se ha caracterizado por ser un hombre muy positivo, siendo la voz de aliento de los pequeños deportistas que tiene a su mando, pero al momento que vio a Andrés David, sabía que la caída había sido grave y que su ‘pupilo’ no estaba bien.

“Yo siempre me he caracterizado por ser muy positivo. Apenas lo vi, sabía que estaba muy mal, pero nunca me imaginé que esto fuera a pasar, tenía la esperanza que él fuera a reaccionar. Por responsabilidad con mi equipo, terminé la etapa, pero tenía mi mente y mi corazón con Andrés, estuve en contacto siempre con la gente de la ambulancia que lo trasportaba, fui a la Basílica de Buga para orar por la salud de Andrés, teniendo la esperanza que todo iba a salir bien”, agregó el director del equipo Néctar.

Ya al momento de la noticia, Olver se mostró sorprendido, teniendo en cuenta que se encontraba lejos de Palmira, donde estaba hospitalizado el deportista, dejando ver que, le hubiera dado la oportunidad de agradecerle por todo lo vivido.

“Yo me enteré de la noticia por medio de una llamada telefónica, luego de eso, se me pasaron varios momentos por mi cabeza, solo quería decirle gracias … (silencio, voz entrecortada) gracias por permitime darle consejos, por regalarme sonrisas y voces de aliento. Solo quería decirle gracias por permitirme ser parte de su vida”, agregó el expresidente del equipo de Funza.

Además, reconoció que siempre va a recordar a Andrés David y nunca olvidará las últimas palabras que le dijo.

"Lo voy a recordar como lo que fue, un luchador, un niño amable, sonriente, a pesar de las circunstancias... (silencio)... siempre me sonreía... Nunca olvidaré esas últimas palabras que le dije, ese chiste que le comenté, pidiéndole ayuda para sostener la camiseta de la carrera ... (llora)..." Finalizó el entrenador.

Homenaje a Andrés David Arévalo

El ciclista colombiano fue recibido con un gran homenaje en su municipio de origen, Funza, donde varios de sus compañeros se acercaron al parque principal, para darle el último adiós, a su compañero, amigo y hermano, que perdió la vida, buscando sus sueños, pedaleando por un objetivo, comerse el mundo y poner la bandera de Colombia en lo más alto.