Tendencias de movilidad en Colombia 2025: auge de Uber Taxi y Uber Moto

Nuevos hábitos de viaje, mayor confianza en la tecnología y la búsqueda de soluciones eficientes para llegar a aeropuertos, universidades y destinos turísticos impulsaron la expansión de ambas modalidades. Datos recientes revelan que los colombianos están integrando estos servicios en su rutina diaria, impulsados por herramientas de seguridad que refuerzan la tranquilidad antes, durante y después de cada trayecto.

Uber Taxi y Uber Moto crecieron con fuerza en 2025

Uber reveló que durante 2025 sus servicios Uber Taxi y Uber Moto registraron un crecimiento de doble dígito en todo el país, impulsado por usuarios que utilizan estas opciones tanto para actividades laborales como académicas o personales.

Según un estudio de Ipsos, 9 de cada 10 usuarios de Uber Moto valoran la seguridad como su mayor ventaja, mientras que 2 de cada 3 usuarios de taxi se sienten más seguros al solicitarlo por la app que al tomarlo directamente en la calle. Esta confianza fue clave para que ambas modalidades se consolidaran como soluciones accesibles y confiables en ciudades grandes y medianas.

Aeropuertos: los destinos más solicitados con Uber Taxi

Una de las tendencias más marcadas del año fue el uso de Uber Taxi como transporte preferido hacia y desde los principales aeropuertos del país.

En 2025, terminales como El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín) y Simón Bolívar (Santa Marta) lideraron el número de trayectos, reflejando que los viajeros priorizan comodidad, disponibilidad y seguridad en momentos clave como la llegada o salida de un vuelo.

Este comportamiento responde también al incremento del turismo nacional e internacional, sumado a la necesidad de trayectos confiables en horarios extendidos.

Universidades, el punto fuerte de Uber Moto en Colombia

Mientras Uber Taxi se posicionó como la opción favorita para viajes interurbanos y hacia aeropuertos, Uber Moto se consolidó entre los estudiantes universitarios, quienes encuentran en este servicio una alternativa rápida, económica y eficiente para llegar a clases.

Instituciones como la Universidad del Tolima, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena encabezaron los trayectos más frecuentes en ciudades donde Uber Moto es protagonista del día a día.

La modalidad continúa ganando terreno gracias a su bajo costo y rapidez, factores determinantes para jóvenes que buscan optimizar tiempo y presupuesto.

Cartagena: capital de Uber Moto y destino turístico estrella

Cartagena se convirtió en una de las ciudades con mayor uso de Uber Moto a nivel nacional. Además de los recorridos hacia sus principales universidades, destinos emblemáticos como el monumento a la India Catalina y la Ciudad Amurallada —el sitio turístico más visitado con Uber en 2025— destacan entre los preferidos por usuarios nacionales y extranjeros.

La ciudad demostró que la integración entre turismo, movilidad y tecnología puede potenciar la experiencia del visitante y facilitar el desplazamiento en zonas de alta demanda.

La seguridad sigue siendo el factor decisivo para los usuarios

Uno de los pilares del crecimiento de Uber en 2025 fue su enfoque en herramientas de seguridad.

El informe destaca que compartir el trayecto fue la función más utilizada por los pasajeros, mientras que la grabación de video se posicionó como la herramienta favorita entre los arrendadores.

De acuerdo con Ipsos, 7 de cada 10 usuarios consideran que Uber ofrece estándares de seguridad más altos que otras apps de movilidad, lo que convierte a la tecnología en un elemento fundamental para generar confianza y proteger a quienes se mueven a través de la plataforma.

Uber: una apuesta por la movilidad moderna en ciudades grandes e intermedias

La gerente de Uber en Colombia, Ángela Mendoza, resaltó que el crecimiento de la app no se limita a las capitales. Ciudades como Santa Marta, Popayán y Cartagena muestran cómo la combinación de tecnología, seguridad y accesibilidad permite ofrecer soluciones de movilidad para todos los colombianos, independientemente del tamaño de su ciudad.

Uber continúa ampliando sus opciones de transporte y herramientas tecnológicas para fortalecer la movilidad urbana y generar oportunidades económicas para miles de arrendadores.