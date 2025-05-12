CANAL RCN
Colombia

Importante ruta de Transmilenio cambiará su recorrido y añadirá una parada por temporada navideña: ¿cuál es?

Serán cuatro fechas clave de la temporada navideña en las que se realizará la modificación.

Nueva parada en ruta de Transmilenio
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
02:43 p. m.
Con el aumento de la afluencia en el centro de Bogotá por las actividades culturales, comerciales y turísticas propias del cierre de año, Transmilenio anunció una variación puntual que operará durante diciembre.

La decisión se aplicará únicamente en cuatro jornadas que son: 7, 8, 14 y 21 de diciembre.

¿Cuál es el servicio de Transmilenio que añadirá una nueva parada en diciembre?

La medida establece que los servicios troncales A60 y F60 harán una detención adicional en la estación Avenida Jiménez, un punto estratégico en pleno corazón de Bogotá.

La empresa explicó que esta incorporación temporal busca facilitar el acceso a los sectores donde se concentran los eventos propios de la época decembrina, así como aliviar la carga que suele registrarse en estaciones cercanas.

Según lo confirmado, ambas rutas integrarán la parada en ambos sentidos, convirtiendo la estación en un punto de conexión más accesible en días donde se incrementa la presencia de ciudadanos que circulan por actividades recreativas o diligencias relacionadas con fin de año.

¿Cómo funcionará la ruta?

En cuanto a horarios:

Ruta A60

Mantendrá su operación habitual entre las 4:00 a. m. y las 10:00 p. m., añadiendo la detención en Avenida Jiménez durante su desplazamiento hacia Calle 76.

Ruta F60

Funcionará entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., también incorporando la misma parada cuando se dirige hacia Portal Américas.

La entidad destacó que la modificación busca ofrecer una alternativa más directa a quienes requieren llegar al centro sin tener que realizar transbordos adicionales o desviar trayectos en días tradicionalmente congestionados.

