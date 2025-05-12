¿En dónde se jugaría el Portugal vs. Colombia en la fase de grupos del Mundial de 2026?

Este 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026, donde la Selección Colombia quedó ubicada en el grupo H junto a Portugal, Uzbekistán y el clasificado de la repesca integrado por Jamaica, República del Congo y Nueva Caledonia.

El equipo nacional estará en un grupo que se jugará en México y Estados Unidos. Tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Houston Miami y Atlanta, por lo que muchos ya están haciendo su programación para presenciar los partidos en vivo.

¿En dónde se jugaría el Colombia vs. Portugal?

Este 6 de diciembre, se conocerán oficialmente los lugares y horarios de los partidos correspondientes a este grupo, por lo que habrá que esperar para conocer exactamente las tres sedes donde se disputará este compromiso inédito para la selección nacional.

En un comunicado de la FIFA, se conoció esta decisión. ""La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una transmisión global en vivo el sábado, 6 de diciembre a las 12:00 ET (18:00 CET), desde Washington D. C. Esto ocurrirá casi 24 horas después de que el mundo conozca los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el tan esperado Sorteo Final del torneo".

Los estadios donde jugará la fase de grupos la Selección Colombia

En Estados Unidos, Colombia podría jugar partidos en el estadio Hard Rock de Miami, en el NRG Stadium de Houston o en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Entre tanto, en México hay programación para el Estadio Azteca en la Ciudad de México o en el estadio de Chivas de Guadalajara. Por el momento, hay que esperar unas horas para conocer oficialmente el cronograma.