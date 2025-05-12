VIDEO| Superluna iluminó una colonia de pingüinos en la Patagonia argentina

El fenómeno, conocido como Cold Moon en el hemisferio norte, alcanzó su punto máximo cerca de las 8:14 p.m. y transformó el paisaje costero con tonos dorados y rojizos. La cercanía excepcional del satélite a la Tierra no solo incrementó su brillo, sino que creó un espectáculo natural que no volverá a repetirse hasta dentro de casi dos décadas.

Superluna de diciembre: por qué fue la más brillante del año

La superluna registrada en diciembre se convirtió en uno de los eventos astronómicos más esperados del 2024 debido a su perigeo excepcionalmente cercano. De acuerdo con especialistas, la luna pudo verse hasta un 30% más grande y un 14% más brillante que en una luna llena habitual. Este aumento de luminosidad se percibió con mayor claridad en zonas con cielos despejados, lo que favoreció la observación en Argentina, Chile y otras regiones del hemisferio sur.

Pingüinos de Chubut, protagonistas inesperados del fenómeno

Las imágenes captadas el 4 de diciembre mostraron a decenas de pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus) caminando junto al mar mientras la superluna ascendía desde el horizonte patagónico. La colonia de San Lorenzo, una de las más importantes de la región, se convirtió en escenario natural del espectáculo celeste, destacando el contraste entre el brillo plateado de la luna y la actividad de las aves. Este tipo de registros visuales no solo cautivan a científicos y fotógrafos, sino también a millones de usuarios en plataformas digitales.

Una vista única en el hemisferio sur

A diferencia de lo que ocurrió en el hemisferio norte (donde la luna alcanzó mayor altura), en Argentina el satélite se observó más cerca del horizonte, generando una combinación de tonos rojizos y dorados que potenciaron la experiencia visual. Esta posición hizo que la superluna pareciera posarse sobre el mar patagónico, creando una perspectiva inusual que se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales.

¿Cuándo volverá a verse un fenómeno similar?

Astrónomos anticipan que un evento con características comparables no se repetirá hasta 2042, debido a la compleja relación entre los ciclos de perigeo, la fase lunar y las condiciones atmosféricas. Aunque las superlunas ocurren varias veces al año, pocas ofrecen una combinación tan precisa de cercanía orbital, claridad del cielo y ubicación geográfica ideal para observar el fenómeno en todo su esplendor. Por eso, la superluna de diciembre de 2024 ya es catalogada como una de las más impactantes de las últimas décadas.