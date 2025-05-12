CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO| Superluna iluminó una colonia de pingüinos en la Patagonia argentina

La última superluna del año dejó una postal inigualable en la Patagonia argentina: la luna llena más intensa del periodo 2024-2025 iluminó la colonia de pingüinos de San Lorenzo, en Chubut.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
02:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fenómeno, conocido como Cold Moon en el hemisferio norte, alcanzó su punto máximo cerca de las 8:14 p.m. y transformó el paisaje costero con tonos dorados y rojizos. La cercanía excepcional del satélite a la Tierra no solo incrementó su brillo, sino que creó un espectáculo natural que no volverá a repetirse hasta dentro de casi dos décadas.

Superluna de diciembre: por qué fue la más brillante del año

La superluna registrada en diciembre se convirtió en uno de los eventos astronómicos más esperados del 2024 debido a su perigeo excepcionalmente cercano. De acuerdo con especialistas, la luna pudo verse hasta un 30% más grande y un 14% más brillante que en una luna llena habitual. Este aumento de luminosidad se percibió con mayor claridad en zonas con cielos despejados, lo que favoreció la observación en Argentina, Chile y otras regiones del hemisferio sur.

En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año
RELACIONADO

En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año

Pingüinos de Chubut, protagonistas inesperados del fenómeno

Las imágenes captadas el 4 de diciembre mostraron a decenas de pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus) caminando junto al mar mientras la superluna ascendía desde el horizonte patagónico. La colonia de San Lorenzo, una de las más importantes de la región, se convirtió en escenario natural del espectáculo celeste, destacando el contraste entre el brillo plateado de la luna y la actividad de las aves. Este tipo de registros visuales no solo cautivan a científicos y fotógrafos, sino también a millones de usuarios en plataformas digitales.

Una vista única en el hemisferio sur

A diferencia de lo que ocurrió en el hemisferio norte (donde la luna alcanzó mayor altura), en Argentina el satélite se observó más cerca del horizonte, generando una combinación de tonos rojizos y dorados que potenciaron la experiencia visual. Esta posición hizo que la superluna pareciera posarse sobre el mar patagónico, creando una perspectiva inusual que se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales.

Esta noche se podrá observar el fenómeno astronómico más impresionante que volverá a ser visible hasta el 2042: la superluna y sus horarios de observación desde Colombia y Venezuela
RELACIONADO

Esta noche se podrá observar el fenómeno astronómico más impresionante que volverá a ser visible hasta el 2042: la superluna y sus horarios de observación desde Colombia y Venezuela

¿Cuándo volverá a verse un fenómeno similar?

Astrónomos anticipan que un evento con características comparables no se repetirá hasta 2042, debido a la compleja relación entre los ciclos de perigeo, la fase lunar y las condiciones atmosféricas. Aunque las superlunas ocurren varias veces al año, pocas ofrecen una combinación tan precisa de cercanía orbital, claridad del cielo y ubicación geográfica ideal para observar el fenómeno en todo su esplendor. Por eso, la superluna de diciembre de 2024 ya es catalogada como una de las más impactantes de las últimas décadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elon Musk

La Unión Europea multa a X con 120 millones de euros en primera sanción bajo la ley digital DSA

Redes sociales

Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"

Brasil

Evacúan a 169 pasajeros tras incendio en equipo de carga en aeropuerto de São Paulo

Otras Noticias

Selección Colombia

¿En dónde se jugaría el Portugal vs. Colombia en la fase de grupos del Mundial de 2026?

Colombia jugará por primera vez a nivel de mayores contra Portugal y será en la Copa del Mundo del 2026, tras el sorteo de la fase de grupos.

Bogotá

VIDEO | Colados atacaron con cuchillo a personal de Transmilenio en el Portal 20 de Julio

El hecho fue denunciado públicamente por Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, a través de su cuenta oficial en X.

Google

Lo que Colombia quiso saber en 2025: Google reveló lo más buscado

Uber

Tendencias de movilidad en Colombia 2025: auge de Uber Taxi y Uber Moto

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud