¡Rumbo al Mundial! Este es el grupo de la selección Colombia para EE. UU. 2026

Este viernes 5 de diciembre llegó finalmente el momento más esperado por los aficionados: la selección Colombia conoció el grupo que deberá afrontar en la fase inicial del Mundial de Estados Unidos 2026. Tras semanas de expectativa y múltiples especulaciones, el sorteo definió el destino del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que ahora puede comenzar a planificar con mayor precisión su participación en la cita orbital más importante del fútbol.

La Tricolor partió desde el bombo 2, condición que ya anticipaba la posibilidad de enfrentar a rivales de alto nivel. Sin embargo, también abría la puerta a escenarios equilibrados que le permitirán a Colombia competir desde el inicio con la ilusión intacta.

Con la confirmación de los integrantes del grupo, el cuerpo técnico podrá ajustar estrategias, evaluar características de juego y diseñar un plan de preparación acorde a las exigencias del calendario mundialista.

Un grupo desafiante para el equipo de Néstor Lorenzo

La confirmación del grupo plantea un reto considerable para la selección nacional. Cada rival representa un estilo de juego distinto y una prueba que exigirá disciplina táctica, fortaleza mental y un rendimiento colectivo sostenido.

Para Néstor Lorenzo y su equipo de trabajo, el sorteo no solo marca el camino competitivo, sino que se convierte en la hoja de ruta para analizar comportamientos, estudiar fortalezas y preparar escenarios tácticos que se ajusten a las posibles variantes de cada partido.

GRUPO DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Grupo K

Portugal

K2 | Congo, Jamaica, Nueva Caledonia

Uzbekistan

Colombia

En un Mundial ampliado —con 48 selecciones y un formato renovado— la importancia de comenzar con pie firme es aún mayor. Colombia deberá encontrar rápidamente su mejor versión, sostener la regularidad y asumir con responsabilidad el favoritismo moderado que le otorga su presencia en el bombo 2.

La ilusión de un país que vuelve a soñar en grande

El anuncio del grupo desató reacciones inmediatas entre hinchas, analistas y exjugadores, quienes comenzaron a proyectar lo que podría ser el recorrido de la Selección en esta Copa del Mundo. La afición recibió la noticia con entusiasmo y una mezcla de optimismo y cautela, entendiendo que todo dependerá del rendimiento que muestre el equipo y de su capacidad para consolidar la identidad de juego que ha venido construyendo bajo el mando de Lorenzo.

Con el panorama definido, el combinado nacional podrá concentrarse en ajustar su calendario de amistosos, fortalecer su base táctica y seguir afinando detalles de cara a un torneo que representa una oportunidad histórica. Se acabó la incertidumbre y comienza un nuevo capítulo: Colombia ya sabe contra quién tendrá que luchar en su sueño de brillar en Estados Unidos 2026.