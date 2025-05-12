CANAL RCN
Ramón Jesurún confirmó los posibles rivales de la Selección Colombia en la fecha de amistosos de marzo

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló con Deportes RCN y confirmó cuáles son los amistosos en los que se vienen trabajando.

diciembre 05 de 2025
02:39 p. m.
Desde hace varias semanas, se viene hablando sobre los posibles amistosos que tendría la Selección Colombia para la fecha FIFA de marzo, la última antes de lo que será la Copa del Mundo de 2026 en territorio norteamericano.

Uno de los rumores más fuertes, indicaba que el equipo 'Tricolor' podría enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero todo estaba sujeto a la realización del sorteo de la fase de grupos. Sin embargo, serán rivales en el grupo K, por lo que este partido no se podrá realizar.

Ramón Jesurún habló sobre los rivales para la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, presente en Washington para la realización del sorteo, habló con Deportes RCN en donde analizó los rivales para el equipo nacional y confirmó que hay nuevas opciones para estos amistosos.

Jesurún indicó que en este momento, las principales opciones que tiene Colombia son Francia y Croacia. "Hay una gran posibilidad hoy de que enfrentemos a Francia y a Croacia. Es algo planificado, no concretado, pero estábamos a la espera de este sorteo que ya se dio y es muy probable que esos sean los candidatos para enfrentar en marzo", indicó.

