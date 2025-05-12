CANAL RCN
Beéle sorprende al aparecer junto a Elvis Crespo: ¿se aproxima una colaboración?

Aunque no hay una confirmación oficial sobre una colaboración, los internautas especularon el lanzamiento de una canción decembrina.

Foto: Canal RCN y AFP
Foto: Canal RCN y AFP

diciembre 05 de 2025
02:58 p. m.
Brandon de Jesús López Orozco, más conocido artísticamente como Beéle, ha vuelto a sorprender a sus fieles fanáticos al compartir un inédito video en el que se le observa junto al cantante Elvis Crespo.

Por supuesto, las reacciones y especulaciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas exaltaron la colaboración de alto impacto que, sin duda alguna, internacionalizará aún más la carrera del barranquillero.

Beéle y Elvis Crespo

El intérprete de ‘La plena’ sorprendió al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un inédito video de una presunta grabación musical en la que se le observa bailando junto al merenguero estadounidense Elvis Crespo.

En el clip el estadounidense se observa bailando en un escenario que evoca los más tradicionales programas de televisión musicales en donde las estrellas y orquestas se presentaban. Así mismo, Beéle, aunque se encuentra abajo del escenario, no duda en bailar e imitar a los músicos que también se encuentran encima de la tarima.

No obstante, el elemento que llama más la atención es la canción que suena de fondo, pues esta sería la próxima colaboración entre ambos cantantes. Por su parte, Beéle ofrece un saludo de navidad, generando que sus fanáticos afirmen que dicha melodía será la canción de temporada.

Beéle desata comentarios en redes

Por otro lado, el barranquillero ha desatado un amplio debate ya que, en su cuenta oficial de Instagram, compartió una fotografía con una modelo de talla grande junto al texto “El que no come gordita no va al cielo”.

Por supuesto, el debate no se hizo esperar ya que, aunque varios internautas apoyaron la opinión del artista, otros condenaron la forma con la que se habría expresado de la mujer al hacer especial énfasis en su peso.

Los usuarios también añadieron al debate a Westcol, quien en distintos streamings habría hecho presuntos comentarios despectivos en contra de las mujeres de tallas grandes.

