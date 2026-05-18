Paso a paso para reportar a habitantes de calle dentro de los vagones de Transmilenio

La administración distrital de Bogotá reforzó las acciones de atención integral dirigidas a habitantes de calle dentro del sistema de Transmilenio, mediante una estrategia articulada con la Secretaría Distrital de Integración Social.

La iniciativa hace parte del programa de reducción de formas extremas de exclusión y busca incrementar la presencia institucional en estaciones y troncales donde se ha identificado mayor presencia de esta población.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es ofrecer acompañamiento y acercar la oferta institucional a ciudadanos habitantes de calle, además de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y el funcionamiento del sistema de transporte masivo.

Línea habilitada para reportar casos en el sistema

Como parte de la estrategia, el Distrito invitó a los usuarios del sistema a reportar oportunamente la presencia de habitantes de calle dentro de estaciones, buses o portales de Transmilenio.

Para ello fue habilitada la línea telefónica (601) 320 6594, canal mediante el cual se activa la atención de las duplas conformadas por profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social y gestores del sistema de transporte.

De acuerdo con la Administración Distrital, los equipos especializados se encargan de acercar la oferta de servicios disponibles a esta población, buscando generar procesos de atención y acompañamiento social.

La estrategia también busca fortalecer la articulación entre ciudadanía e instituciones para facilitar la identificación de casos y ampliar el alcance de las jornadas de intervención dentro del sistema.

Recorridos permanentes en estaciones y troncales

Además de la línea de atención, gestores de Secretaría Distrital de Integración Social y de Transmilenio continúan realizando recorridos permanentes en estaciones y corredores troncales.

La administración indicó que la atención a habitantes de calle no se limita únicamente al acompañamiento dentro del sistema de transporte, sino que hace parte de una política orientada a conectar a esta población con servicios sociales y mecanismos de protección.

La presencia institucional en Transmilenio pretende facilitar el acceso a programas de apoyo y generar alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida de quienes permanecen en situación de calle.

Con esta estrategia, las autoridades buscan que la ciudadanía participe activamente reportando los casos identificados en estaciones o buses, permitiendo que los equipos especializados puedan intervenir de manera más rápida y ofrecer rutas de atención social a esta población.