Congo, rival de Colombia en el Mundial, presentó sus convocados: solo seis nacieron en África
La República Democrática del Congo confirmó sus 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y enfrentará a Colombia en la fase de grupos
Noticias RCN
04:37 p. m.
La selección de la República Democrática del Congo presentó oficialmente la lista de 26 jugadores convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá grupo con Colombia, Portugal y Uzbekistán.
El entrenador Sebastián Desabre incluyó futbolistas con trayectoria en ligas europeas y experiencia internacional. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la mayoría no nacieron en este país.
El listado oficial de RD Congo para el Mundial
Porteros:
- Timothy Fayulu (FC Noah)
- Lionel Mpasi (Le Havre)
- Matthieu Epolo (Standard Liège)
Defensas
- Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
- Gedeon Kalulu (Aris)
- Chancel Mbemba (LOSC)
- Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
- Axel Tuanzebe (Burnley FC)
- Dylan Batubinsika (Larissa)
- Rocky Bushiri (Hibernian FC)
- Arthur Masuaku (RC Lens)
- Joris Kayembe (KRC Genk)
Volantes
- Samuel Moutoussamy (Atromitos)
- Ngal’Ayel Mukau (LOSC)
- Gaël Kakuta (Larissa)
- Charles Pickel (Espanyol)
- Noah Sadiki (Sunderland)
- Edo Kayembe (Watford FC)
Delanteros
- Théo Bongonda (Spartak M.)
- Nathanaël Mbuku (Montpellier)
- Cédric Bakambu (Betis)
- Simon Banza (Al-Jazira)
- Fiston Mayele (Pyramids FC)
- Brian Cipenga (Castellón)
- Yoane Wissa (Newcastle)
- Meschack Elia (Alanyaspor)
Los jugadores del Congo que no nacieron en África
Solamente hay seis jugadores convocados en esta selección que nacieron en la República Democrática del Congo. Chancel Mbemba, Brian Cipenga y Meschack Elia, nacidos en la capital Kinshasa; Axel Tuanzebe, que nació en Bunia; Edo Kayembe en Kananga; y Fiston Mayele, en Mbuji-Mayi.
En Francia nacieron:
- Lionel Mpasi — Meaux
- Gédéon Kalulu — Lyon
- Steve Kapuadi — Le Mans
- Dylan Batubinsika — Cergy-Pontoise
- Arthur Masuaku — Lille
- Samuel Moutoussamy — París
- Gaël Kakuta — Lille
- Nathanaël Mbuku — Villeneuve-Saint-Georges
- Cédric Bakambu — Ivry-sur-Seine
- Simon Banza — Creil
- Yoane Wissa — Épinay-sous-Sénart
En Bélgica nacieron:
- Matthieu Epolo — Bruselas
- Rocky Bushiri — Duffel
- Joris Kayembe — Bruselas
- Ngal’Ayel Mukau — Amberes
- Théo Bongonda — Charleroi
En Suiza:
- Timothy Fayulu — Ginebra
- Charles Pickel — Soleura
En Inglaterra:
- Aaron Wan-Bissaka — Croydon
De estos 20 jugadores, varios de ellos representaron a otros países en procesos juveniles, pero con el paso de los años tomaron otro camino y decidieron representar a los equipos de sus familias.