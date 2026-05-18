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Salud y Bienestar

OMS alerta de una “época peligrosa” por crisis de ébola y hantavirus

El director general de la OMS advierte sobre un mundo “presa de múltiples turbulencias”.

OMS Asamblea Ebola y Hantavirus
FOTO: AFP

AFP

mayo 18 de 2026
05:35 p. m.
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La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes sobre una “época peligrosa” en el contexto de las recientes crisis sanitarias provocadas por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y la aparición de casos de hantavirus.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que estos brotes “son apenas las crisis más recientes en nuestro mundo, presa de múltiples turbulencias”, en un escenario global afectado por conflictos, crisis económicas, cambio climático y reducción de la ayuda internacional.

La organización enmarcó estas emergencias dentro de un panorama sanitario internacional considerado “difícil, peligroso y fuente de divisiones”.

¿Qué dijo la OMS sobre la “época peligrosa” en salud global?

Según la intervención del jefe de la OMS, la combinación de emergencias sanitarias como el hantavirus y el ébola refleja un contexto global inestable. El organismo advirtió que estas crisis no son eventos aislados, sino parte de un entorno más amplio marcado por tensiones políticas, económicas y sociales que afectan la respuesta sanitaria internacional.

En el mismo evento, la OMS convocó como invitado especial al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien destacó el principio de cooperación internacional tras la evacuación del crucero MV Hondius a la isla de Tenerife, donde más de 120 personas fueron trasladadas. Sánchez afirmó: “Ningún país se salva solo”, en referencia a la necesidad de coordinación global ante emergencias sanitarias.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que el brote de ébola “está confinado por ahora” al continente africano, aunque expresó preocupación por la situación tras la infección de un ciudadano estadounidense en la República Democrática del Congo.

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