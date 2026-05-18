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Lucas González vuelve a hablar del arbitraje tras derrota ante Nacional: "Es recurrente"

El técnico de Deportes Tolima volvió a encender la polémica tras la cuestionada expulsión de Anderson Angulo en las semifinales de la Liga BetPlay.

Lucas González técnico de Deportes Tolima
FOTO: Deportes Tolima

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
08:21 p. m.
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Deportes Tolima viajó rumbo a Chile para enfrentarse a Coquimbo Unido en la quinta fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores, donde el equipo buscará clasificarse anticipadamente a los octavos de final. Todo mientras pasan el trago amargo de la derrota ante Atlético Nacional en la semifinal de la Liga BetPlay.

Lucas González también hizo polémica declaración tras la derrota de Tolima vs. Nacional: esta fue
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El equipo perdió el partido de ida jugado en Ibagué, en un partido que estuvo condicionado por la temprana expulsión del capitán Anderson Angulo, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una entrada que muchos analistas arbitrales consideraron que no era falta.

Lucas González habló otra vez del arbitraje

Previo al viaje, el técnico Lucas González habló con ESPN en donde fue consultado nuevamente sobre el arbitraje tras el duelo ante Nacional. "Cuando pita Wílmar Roldán el protagonista es el fútbol, nunca se habla del árbitro. Lo mismo pasa a nivel internacional".

Los jugadores se acostumbran a lo que les pasa recurrentemente. Un partido como el de ayer, que está tan condicionado por un arbitraje, no solamente en jugadas puntuales, sino también en lo reincidente en la dificultad para que el fútbol sea protagonista.

El técnico bogotano respaldó las declaraciones de sus jugadores con relación a la diferencia de los árbitros a nivel local y lo que han visto compitiendo en Libertadores. "Sin ninguna duda los chicos tienen razón, nos sentimos más cómodos con los arbitrajes Conmebol".

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